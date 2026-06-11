Programa Más Barrio comenzará a implementarse en barrio Corfrisa de Las Piedras

En rueda de prensa, el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, resaltó que “partimos del análisis de la incidencia criminal para identificar los principales problemas del territorio y, junto a otras instituciones, desarrollar soluciones que mejoren la infraestructura urbana, fortalezcan la convivencia y aumenten la seguridad de la comunidad”.

Asimismo, Clavijo destacó que el objetivo es generar transformaciones sostenibles en el tiempo, mediante una presencia permanente del Estado. Para ello, además del trabajo policial, se prevé la incorporación de herramientas tecnológicas y sistemas de videovigilancia que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia en los barrios intervenidos.

Paseyro: "Que los vecinos vuelvan a recuperar el barrio y los espacios públicos"

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial subrayó que “el objetivo de Más Barrio es que los vecinos vuelvan a recuperar el barrio, los espacios públicos y la posibilidad de desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad”. Detalló a su vez que se estima que alcance a unas 4200 personas, aproximadamente unos 1400 hogares del barrio.

La jerarca remarcó que una de las principales fortalezas de Más Barrio es la presencia sostenida del Estado en el territorio. En ese sentido, señaló que la intervención no culmina con la ejecución de obras o mejoras específicas, sino que continúa a través del trabajo permanente de las instituciones junto a la comunidad.