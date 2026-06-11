Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Más Barrio | Las Piedras | Canelones

Convivencia y seguridad

Programa Más Barrio comenzará a implementarse en barrio Corfrisa de Las Piedras

A partir de la semana próxima, se realizará un relevamiento para conocer la situación de los hogares y las necesidades de los vecinos del barrio Corfrisa.

Alejandro Sánchez, Carlos Negro y Francisco Legnani en la coordinación de Más Barrio en Las Piedras.

Alejandro Sánchez, Carlos Negro y Francisco Legnani en la coordinación de Más Barrio en Las Piedras.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Los titulares del Ministerio de Interior, Carlos Negro y de Vivienda, Tamara Paseyro, se reunieron con el intendente canario Francisco Legnani y otras autoridades en la ciudad de Las Piedras (Canelones), para coordinar las acciones del Plan Más Barrio que se empezará desplegar en el barrio Corfrisa.

Negro: Plan Más Barrio "no se limita a acciones puntuales de seguridad"

Durante la reunión, Negro destacó el papel de la Policía Nacional en el desarrollo del programa, señalando que su conocimiento de los territorios y su capacidad de diagnóstico constituyen un aporte fundamental para la implementación de las intervenciones y el seguimiento de las acciones en cada zona.

Asimismo, el jerarca subrayó que la participación del Ministerio del Interior no se limita a acciones puntuales de seguridad, sino que forma parte de un proceso integral orientado a acompañar y sostener el desarrollo del programa junto a los demás organismos involucrados.

En rueda de prensa, el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, resaltó que “partimos del análisis de la incidencia criminal para identificar los principales problemas del territorio y, junto a otras instituciones, desarrollar soluciones que mejoren la infraestructura urbana, fortalezcan la convivencia y aumenten la seguridad de la comunidad”.

Asimismo, Clavijo destacó que el objetivo es generar transformaciones sostenibles en el tiempo, mediante una presencia permanente del Estado. Para ello, además del trabajo policial, se prevé la incorporación de herramientas tecnológicas y sistemas de videovigilancia que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia en los barrios intervenidos.

Paseyro: "Que los vecinos vuelvan a recuperar el barrio y los espacios públicos"

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial subrayó que “el objetivo de Más Barrio es que los vecinos vuelvan a recuperar el barrio, los espacios públicos y la posibilidad de desarrollar su vida cotidiana con tranquilidad”. Detalló a su vez que se estima que alcance a unas 4200 personas, aproximadamente unos 1400 hogares del barrio.

La jerarca remarcó que una de las principales fortalezas de Más Barrio es la presencia sostenida del Estado en el territorio. En ese sentido, señaló que la intervención no culmina con la ejecución de obras o mejoras específicas, sino que continúa a través del trabajo permanente de las instituciones junto a la comunidad.

Temas

Te puede interesar