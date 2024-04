Viviano informó que durante el encuentro la fiscal ratificó que no había información relevante en la causa para investigarlo, tal como habían manifestado desde la Fiscalía luego de que se conociera la sentencia. “Fui preocupado por la situación en general, y la fiscal aprovechó para hacerme una suerte de consulta vinculada a la causa y su contexto, y confirmé que no estoy vinculado y que no hay razones para que esté sustanciado en la causa”, expresó.