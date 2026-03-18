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Política Jonathan Correa |

Fallas en el sistema de protección

Diputados convocan a varias autoridades tras el asesinato de Jonathan Correa

Diputados analizarán responsabilidades de distintos organismos, tras el asesinato del adolescente Jonathan Correa.

Diputados investigan fallas ante denuncias previas.

Diputados investigan fallas ante denuncias previas.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados resolvió convocar a distintas instituciones del Estado para que den explicaciones sobre el asesinato de Jonathan Correa, un caso que vuelve a poner en cuestión los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes en Uruguay.

A la convocatoria fueron citadas autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Administración Nacional de Educación Pública. El objetivo es esclarecer si hubo omisiones o fallas en la actuación estatal ante las denuncias previas de violencia que involucraban al adolescente.

Jonathan Correa fue asesinado por su padre en la madrugada del viernes 6 de marzo. Su cuerpo fue encontrado en una cuneta frente a su vivienda, con múltiples golpes y heridas, en un hecho que conmocionó a la comunidad y generó fuertes cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante situaciones de riesgo.

Según la información disponible, existían antecedentes de denuncias por violencia física y malos tratos. En setiembre del año pasado, autoridades de la UTU a la que asistía Jonathan habían alertado sobre la situación. Incluso, cuando el adolescente concurría a la escuela, también se habían registrado denuncias desde el ámbito de Primaria.

Medidas de protección

Estos elementos son clave para la investigación parlamentaria, ya que apuntan a determinar si las señales de alerta fueron debidamente atendidas por los organismos responsables y si se aplicaron las medidas de protección correspondientes.

En paralelo, el Ministerio del Interior inició una investigación interna para establecer eventuales responsabilidades de efectivos policiales que hayan intervenido en las denuncias previas. La indagatoria busca esclarecer si hubo fallas en la actuación o en el seguimiento de los casos reportados.

Por su parte, el Poder Judicial también abrió una investigación y solicitó informes a los juzgados que tramitaron las denuncias en su momento. El foco está puesto en reconstruir el recorrido institucional del caso y evaluar si existieron decisiones que pudieron haber incidido en el desenlace.

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