Política Carlos Negro | investigación | Policía

indignación

Caso Jonathan: Carlos Negro inició investigación administrativa y llamó a estar más atentos

El ministro del Interior Carlos Negro anunció el inicio de una investigación administrativa para "llegar hasta las últimas consecuencias".

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
El Ministerio del Interior ha formalizado el inicio de una investigación administrativa de urgencia para revisar exhaustivamente las actuaciones policiales vinculadas al caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre tras años de violencia doméstica. El anuncio fue realizado por el ministro Carlos Negro, quien manifestó una posición de autocrítica institucional sin precedentes ante la gravedad de los hechos.

Durante una rueda de prensa brindada en la ciudad de Treinta y Tres, el jerarca expresó el impacto emocional y político que este suceso ha generado en el Gobierno. “Tenemos una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia, porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias evidentemente fallaron”, sentenció el secretario de Estado. Según Negro, es imperativo realizar un reconocimiento público de estas fallas en los controles y asumir las responsabilidades correspondientes para investigar qué fue lo que sucedió y extraer conclusiones definitivas.

Investigación del asesinato

La Jefatura de Policía de Montevideo ya se encuentra trabajando en la recolección de los primeros informes para desglosar la cadena de eventos. El foco de la auditoría apunta a un posible error de interpretación en una orden judicial dirigida a la Policía, lo que habría derivado en la falta de intervención oportuna del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Al respecto, el ministro fue tajante sobre el alcance de la pericia: “Ya estamos en camino a hacer una investigación administrativa. Vamos a seguir investigando hasta llegar a las últimas consecuencias y las responsabilidades de cada uno”.

A pesar de la falla detectada en este caso particular, Negro sostuvo que Uruguay ya cuenta con los instrumentos legales y las instituciones necesarias para el cuidado de las infancias, pero subrayó que la prioridad absoluta debe ser la eficacia operativa. “Tenemos todos los mecanismos aptos para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos. Tenemos que estar atentos para que efectivamente esos mecanismos funcionen”, concluyó el ministro, enfatizando que el objetivo primordial es garantizar que no existan más fisuras en la protección de los menores.

