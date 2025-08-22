Diputados/as canarios de todos los partidos dispuestos a apoyar proyectos de la Intendencia

De parte de los diputados y diputadas presentes se planteó la voluntad de colaborar desde el Parlamento en el desarrollo de estas propuestas. También se propuso un trabajo conjunto en áreas referentes a la matriz productiva y el desarrollo rural del departamento, así como iniciativas referidas a salud mental.

Diputados proactivos

Irigoin calificó la instancia como muy productiva. Agregó que “los diputados tuvieron una postura productiva, conociendo cada uno de los procesos, cada uno de los proyectos, con conocimiento de causa sobre el impacto de cada uno de ellos sobre la población y aportando distintas miradas, ideas y puntos que nos quedan para analizar nosotros”.

Desde el Gobierno de Canelones se busca además concretar una nueva reunión de estas características antes de fin de año. “Siempre sirve tener una mirada común en el departamento, que transversalice a los partidos políticos e inclusive a los territorios”, resaltó Irigoin. “Somos partidarios de que el diálogo sea la forma de vincularse en el sistema político canario y que eso signifique llegar con miradas en común a un planteo nacional”, añadió.

El diputado por el Partido Nacional Sebastián Andújar destacó que “generar estos espacios de opinión, sobre todo con la oposición, es muy saludable”. El nacionalista agregó que “esto no estaba sucediendo desde hacía mucho tiempo y el Intendente y el Secretario General tuvieron la iniciativa”.

Para Andújar, “todos tenemos un sentimiento de afecto por el departamento, por lo que tratar de lograr cosas positivas para Canelones, estando en la oposición o estando en el gobierno, nos va a mantener unidos. Todos queremos que Canelones progrese, que le vaya bien, que tenga buen desarrollo”.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Inés Cortés valoró que “fue muy fructífera la reunión en el entendido de que pudimos llegar a estos acuerdos, que me parece que son necesarios para poder hacer que las cosas sucedan y que las políticas públicas lleguen a la gente a nivel nacional, departamental y local”.

Cortés también destacó “la importancia de que desde nuestro rol también acompañemos esos esfuerzos que va a hacer el Gobierno de Canelones”. También señaló el compromiso de ella y todos los diputados presentes por “jerarquizar a Canelones en discusión del Presupuesto Nacional, de tratar de ir todos para el mismo lado en esto de buscar recursos”.

Se vienen discusiones

Matías Duque, representante por el Partido Colorado, también se refirió a la discusión del presupuesto nacional: “se vienen discusiones que naturalmente corresponden a nivel nacional, pero que también tienen un impacto local, un impacto en el departamento de Canelones y en la vida de cada uno de los vecinos y vecinas”. Duque calificó la reunión como “una instancia necesaria que celebramos”. El diputado colorado agregó que “creo que en ese sentido es algo muy positivo, que contribuye a un mejor diálogo y eventualmente llegar a acuerdos”.

Por el Frente Amplio participaron los representantes Carlos Reutor, Luis Enrique Gallo, Carlos Reyes, Inés Cortés, Margarita Libschitz, Agustín Mazzini y William Martínez. De parte del Partido Nacional se hicieron presentes los representantes Sebastián Andújar, Juan Pablo Delgado, Amin Niffouri y Álvaro Dastugue. Por el Partido Colorado participaron Matías Duque, Paula de Armas y Walter Cervini. Por el partido Identidad Ciudadana participó el diputado Gustavo Salle y el representante Álvaro Perrone hizo lo suyo por Cabildo Abierto.