Negro llamó a "vencer prejuicios" hacia las personas liberadas

“Estamos convencidos de que el trabajo es la verdadera llave de la reinserción social”, manifestó.

Como parte de las acciones para este período, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, disponen de un programa con 300 cupos para capacitar a privados de libertad, recordó el secretario de Estado.

Negro reconoció que solo con las acciones del Estado no es posible alcanzar ese objetivo, por lo que es necesario el sector empresarial visualice que apoyar a privados de libertad es invertir en seguridad.

“Hay que vencer los prejuicios, demostrando que las personas tienen herramientas para trabajar”, indicó el jerarca.

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El rol del sector empresarial

Desde ACDE, su presidenta Elisa Facio destacó el programa “Liberados”, orientado a la reinserción sociolaboral, y subrayó la importancia de tender puentes entre empresas, Estado y sociedad civil.

“El futuro de un país también se construye en lugares como este”, expresó, al recordar que la mayoría de las personas privadas de libertad recuperará su libertad en algún momento. En ese sentido, planteó que el verdadero desafío es definir en qué condiciones regresan a la sociedad.

Facio sostuvo que brindar oportunidades laborales no constituye un acto de caridad, sino una “apuesta inteligente y profundamente humana” que contribuye a romper ciclos de exclusión y reincidencia.

A su vez, afirmó que la seguridad pública no se construye únicamente desde el encierro, sino también generando oportunidades: “Cuando una persona encuentra trabajo, gana su familia, gana la empresa, gana el Estado y gana el país”.

Regulación del trabajo en las cárceles

Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, detalló que el 38% de las personas privadas de libertad desarrollan alguna ocupación dentro del sistema penitenciario y que solo el 22% tienen remuneración.

“Tenemos un desafío importante para avanzar a la regulación del trabajo en las cárceles”, sostuvo Juanche.