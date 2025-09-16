Director del Inisa que renunció por discrepancias con Saavedra trabajará en Presidencia

Los desencuentros con Saavedra

Acosta cobró notoriedad pública cuando se supo que Saavedra intentó renunciar a su cargo en junio de este año por la situación interna del organismo. El detonante fue una resolución del directorio para promover encargaturas de particular confianza, que fueron aprobadas entre Acosta y Ángel Fachinetti, director por el Partido Colorado.

Si bien finalmente desistió de renunciar, Saavedra llegó a plantear en Torre Ejecutiva al presidente de la República, Yamandú Orsi, que en esas condiciones no seguiría en el directorio.

En el lugar de Acosta asumió Daniel Radío, exdirector de la Junta Nacional de Drogas e integrante del Partido Independiente. Al principio del actual gobierno, había sido designado para asumir el cargo de director del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca), pero luego desistió. En ese momento, consideró que su nuevo puesto no implicaría mucha incidencia sobre la política de drogas, como sí la tuvo en la Junta Nacional de Drogas.