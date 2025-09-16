Hacete socio para acceder a este contenido

Política Besozzi | comisión | Constitución

Corte Electoral

Estudian suspensión de la ciudadanía a Besozzi y podría tener que dejar el cargo

Se estima que se creará una comisión especial para tratar el caso, integrada por algunos ministros. El proceso de discusión va a ser complejo.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Corte Electoral (CE) comenzará este miércoles a tratar la posibilidad de inhabilitar al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, a ejercer su cargo, luego de que la Justicia comunicara su imputación por los delitos de peculado, tráfico de influencia, concusión, cohecho, abuso de funciones y omisión de denunciar delitos, en una causa que investiga irregularidades durante su anterior gestión.

Besozzi fue imputado en marzo de este año y en ese momento, al regir el principio de inocencia, pudo ser candidato en las elecciones departamentales de mayo y resultó electo por amplia mayoría en Soriano.

Tras la apelación presentada por la defensa, el juzgado comunicó a la Corte Electoral la imputación. Habitualmente, esta comunicación se realiza al final del proceso judicial, en caso de una condena definitiva.

El ingreso del expediente se produjo la semana pasada y este miércoles los ministros de la Corte tomarán conocimiento de la causa.

Está previsto que el expediente comience a ser tratado por los ministros de la CE en la sesión ordinaria de este miércoles. Como existen posiciones diversas sobre varios puntos procedimentales y jurídicos, se estima que se creará una comisión especial para tratar el caso, integrada por algunos ministros.

La Corte Electoral podría establecer un plazo para que la comisión presente sus informes finales, que serán los insumos con los que finalmente tomará una decisión.

El proceso de discusión va a ser complejo, tanto por la falta de antecedentes de casos similares como por la cantidad de puntos que están en discusión, vinculados a la interpretación jurídica del caso.

Lo que dice la Constitución

La Constitución establece que, en caso de procesamiento por delitos con penas mayores a dos años de prisión, el ciudadano debe ser suspendido en su calidad de tal. Esto implicaría que Besozzi deba dejar el cargo de intendente.

Fuentes de la Corte Electoral indicaron que la Corte podría tomar la decisión de impedir que Besozzi ejerza como intendente, pese a haber sido electo, y que el proceso judicial concluya sin demostrar su culpabilidad.

Temas

