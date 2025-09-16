Estudian suspensión de la ciudadanía a Besozzi y podría tener que dejar el cargo

El ingreso del expediente se produjo la semana pasada y este miércoles los ministros de la Corte tomarán conocimiento de la causa.

Está previsto que el expediente comience a ser tratado por los ministros de la CE en la sesión ordinaria de este miércoles. Como existen posiciones diversas sobre varios puntos procedimentales y jurídicos, se estima que se creará una comisión especial para tratar el caso, integrada por algunos ministros.

La Corte Electoral podría establecer un plazo para que la comisión presente sus informes finales, que serán los insumos con los que finalmente tomará una decisión.

El proceso de discusión va a ser complejo, tanto por la falta de antecedentes de casos similares como por la cantidad de puntos que están en discusión, vinculados a la interpretación jurídica del caso.

Lo que dice la Constitución

La Constitución establece que, en caso de procesamiento por delitos con penas mayores a dos años de prisión, el ciudadano debe ser suspendido en su calidad de tal. Esto implicaría que Besozzi deba dejar el cargo de intendente.

Fuentes de la Corte Electoral indicaron que la Corte podría tomar la decisión de impedir que Besozzi ejerza como intendente, pese a haber sido electo, y que el proceso judicial concluya sin demostrar su culpabilidad.