La Corte Electoral (CE) comenzará este miércoles a tratar la posibilidad de inhabilitar al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, a ejercer su cargo, luego de que la Justicia comunicara su imputación por los delitos de peculado, tráfico de influencia, concusión, cohecho, abuso de funciones y omisión de denunciar delitos, en una causa que investiga irregularidades durante su anterior gestión.
Corte Electoral
Estudian suspensión de la ciudadanía a Besozzi y podría tener que dejar el cargo
Se estima que se creará una comisión especial para tratar el caso, integrada por algunos ministros. El proceso de discusión va a ser complejo.