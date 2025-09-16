Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Discapacidad | niños

Inclusión

Espacios públicos y discapacidad en niños: Orsi participó en celebración de Fundación Jazmín

Orsi estuvo presente en la celebración de los 10 años de la Fundación Jazmín, dedicada a garantizar el derecho de niños y niñas con discapacidad en espacios públicos.

Yamandú Orsi
Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó en la celebración del 10.° aniversario de la Fundación Jazmín, destacando el rol de la organización en la promoción de la inclusión de la niñez con discapacidad en los espacios públicos. La gala, que se llevó a cabo en un teatro de la capital, reunió a autoridades nacionales, diplomáticas y representantes de la sociedad civil.

"Esta fundación busca ayudar en un tema tan especial como es generar que los espacios públicos sean también para los gurises que tienen alguna discapacidad", expresó el presidente Orsi al finalizar el evento.

La Fundación Jazmín, creada el 16 de junio de 2015, se ha dedicado a garantizar que todos los niños, sin importar sus capacidades, puedan disfrutar de parques y plazas. En la entrada del teatro, se exhibió una de sus creaciones más emblemáticas: un soporte con hamacas inclusivas que ya están instaladas en diversos puntos de Montevideo y del interior del país.

MIDES anuncia plan nacional de discapacidad

Durante la celebración, el director del Área de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Federico Lezama, resaltó la importancia del trabajo conjunto con fundaciones como Jazmín para la creación de políticas públicas efectivas. "Queremos que nuestras acciones impacten en la vida de la gente", afirmó Lezama.

El jerarca informó que el ministerio está avanzando en la elaboración de un plan nacional de discapacidad, para el cual se están recabando insumos en todo el país. Como parte de esta iniciativa, el gobierno propuso la construcción del Instituto Nacional de la Discapacidad, una medida que busca jerarquizar la política pública en esta área, que afecta a más del 6% de la población nacional.

Lezama detalló que el plan se centrará en varios ejes prioritarios, incluyendo la mejora de la calidad de la atención en salud, la inclusión en el ámbito educativo para un trato adecuado, el cumplimiento de las normativas laborales y el fomento de la recreación. En este último punto, destacó la labor de la Fundación Jazmín en la creación de espacios de esparcimiento inclusivos.

La gala, que contó con un show musical para niños y la actuación de un coro infantil, sirvió como plataforma para celebrar los logros de la fundación y reafirmar el compromiso de las autoridades con una sociedad más inclusiva.

Temas

