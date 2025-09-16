Llamado laboral en la Cámara de Senadores con sueldo de $81.000 más complemento del 58%

Requisitos del llamado

Entre las condiciones básicas se exige tener aprobado el Bachillerato de Secundaria, el Bachillerato Técnico de UTU o un título universitario superior. También se requiere ser mayor de 18 años y menor de 51 al cierre de la inscripción, contar con cédula de identidad vigente y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.

En el caso de los ciudadanos legales, deberán haber transcurrido al menos tres años desde la obtención de la carta de ciudadanía para poder ser designados. Además, se pedirá la presentación de un Certificado de Antecedentes Judiciales emitido por la Dirección Nacional de Policía Científica.

Inscripciones y proceso de selección

Las inscripciones se realizarán de forma exclusiva a través de la web de concursos del Parlamento, entre el 1° y el 15 de octubre de 2025, desde las 14:00 horas en ambos extremos del período.

El proceso contempla la posibilidad de inscribir hasta 20 personas por cada vacante, lo que implica un máximo de 80 participantes. Si la cantidad de postulantes supera esa cifra, se hará un sorteo para determinar quiénes accederán efectivamente al concurso.

La selección constará de dos pruebas de capacidad, una teórica general y otra específica, que en conjunto tendrán un valor del 75% de la calificación final (40% la primera y 35% la segunda). El 25% restante se dividirá entre méritos académicos (15%) y antecedentes laborales (10%).

El salario base previsto para el cargo es de $81.256, al que se le suma una compensación especial de 58,5%, lo que vuelve al llamado particularmente atractivo para quienes cumplan con los requisitos.