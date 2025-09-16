Las polémicas declaraciones de Salle sobre aborto y abuso sexual en niñas o adolescentes

Gustavo Salle defendió su posición alegando que no se puede "viabilizar la agenda de la muerte", relacionando el aborto con la "estrategia de Kissinger" y los intereses de "grupos de élite". El diputado admitió que existen "temas ontológicos" que no tienen una "solución 100%", pero evitó profundizar en el dramático caso de una niña abusada sexualmente.

En contraposición, la periodista cuestionó la efectividad de una prohibición total, argumentando que no detiene la práctica, sino que la empuja a la clandestinidad, creando una desigualdad social. Se señaló que, mientras una familia de altos recursos podría encontrar una solución para un aborto seguro, una niña de bajos recursos se vería obligada a enfrentar una situación trágica y sin amparo, lo que pone en grave riesgo su vida.

"El hecho de que la ley no exista no quiere decir que no exista el suceso", concluyó la periodista, subrayando que la ley existe para brindar "cuidado y amparo" a las personas que, de otra forma, no lo tendrían, poniendo de manifiesto la desconexión entre el discurso político y las duras realidades que enfrentan las mujeres y niñas.