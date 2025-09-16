Nacional en alerta: ¿llega o no llega el Diente López para enfrentar a Liverpool?

Si bien mantuvo la movilidad tras el golpe y se retiró caminando del vestuario en la noche del domingo, horas después sintió que se le “durmió” el pie y ayer dejó de apoyarlo por molestias.

A la espera de la confirmación del diagnóstico, se mantiene con hielo para desinflamar la parte derecha del tobillo producto de la fuerte entrada desmedida del zaguero Haibrany Ruiz Díaz.

Lo mismo pasa con Juan Cruz de los Santos quien por tercera fecha consecutiva no pudo estar en la lista de convocados por una molestia. Desde el club no han comunicado cual es la molestia que sufre el futbolista. Lo que sí podemos decir es que sería algo muscular.

El joven puntero también será probado esta semana para el duelo frente a Liverpool que se jugará el sábado en el Gran Parque Central a las 18:30.

Ante Liverpool una final

El del sábado es un partido muy importante no solo para Nacional, sino también para Pablo Peirano que en cada partido de su equipo está en la lupa. El lo sabe y tal es así que el domingo dio su punto de vista sobre las críticas que esta teniendo.

"Hay que ver el puntaje que tenemos en las dos tablas, la diferencia que tenemos, más allá de a veces tener alguna forma u otra, tampoco se logran tantos puntos jugando mal".

Si bien es real que Nacional va puntero en la Tabla Anual y si no fuera por la quita de los tres puntos por la sanción estaría primero en el Clausura, el equipo sigue dejando muchas dudas en cuanto a su funcionamiento.

La realidad indica que Nacional no está haciendo buenos partidos y las individualidades muchas veces lo han rescatado.

El sábado Nacional tendrá una nueva final. Pablo Peirano se juega mucho y la gran duda está planteada: ¿Juega o no juega el Diente López?