Directorio blanco recibe este lunes a García y Castaingdebat por caso Cardama

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia contra Cardama.

La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023 cuando Lacalle Pou era presidente y García ministro de Defensa.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

"Escuchar y respaldar"

La convocatoria es para “escuchar y respaldar” a ambos, dijo el Álvaro Viviano que integra el Directorio nacionalista. “Una vez que se escuche a los ministros, y se entienda que se actuó correctamente, no sé si el partido no tomará otra decisión, a los efectos de apuntar a la acción del gobierno, que claramente tiene una intencionalidad política”, señaló.

Además, los diputados del Partido Nacional y Partido Colorado citarán a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión de Defensa de la Cámara baja, por la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

Así lo anunciaron el blanco Gabriel Gianoli y el colorado Maximiliano Campo en redes sociales. “El objeto es conocer dictámenes, informes técnicos, comunicaciones con Cardama y avances en las obras de construcción de las OPV”, señaló Gianoli.