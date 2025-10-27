Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Directorio | Partido Colorado |

Encuentro

Directorio blanco recibe este lunes a García y Castaingdebat por caso Cardama

La idea del directorio es "escuchar y respaldar" a los dirigentes blancos que ocuparon el cargo de ministro de Defensa durante el gobierno de Lacalle.

Javier García y Armando Castaingdebat serán recibidos por el Directorio del Partido Nacional.

Javier García y Armando Castaingdebat serán recibidos por el Directorio del Partido Nacional.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El directorio del Partido Nacional tratará este lunes la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado uruguayo por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por mas de 92 millones de dólares por dos patrullas oceánicas.

Según se supo, el directorio blanco recibirá a los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat, quienes ocuparon el cargo durante la presidencia de Luis Lacalle Pou.

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia contra Cardama.

La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023 cuando Lacalle Pou era presidente y García ministro de Defensa.

La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”.

"Escuchar y respaldar"

La convocatoria es para “escuchar y respaldar” a ambos, dijo el Álvaro Viviano que integra el Directorio nacionalista. “Una vez que se escuche a los ministros, y se entienda que se actuó correctamente, no sé si el partido no tomará otra decisión, a los efectos de apuntar a la acción del gobierno, que claramente tiene una intencionalidad política”, señaló.

Además, los diputados del Partido Nacional y Partido Colorado citarán a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión de Defensa de la Cámara baja, por la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

Así lo anunciaron el blanco Gabriel Gianoli y el colorado Maximiliano Campo en redes sociales. “El objeto es conocer dictámenes, informes técnicos, comunicaciones con Cardama y avances en las obras de construcción de las OPV”, señaló Gianoli.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar