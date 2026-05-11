El influencer brasileño Júlio Mamute, conocido en redes sociales por documentar su proceso de transformación física y cambio de hábitos, estuvo este fin de semana en Montevideo para participar de una de las carreras organizadas en el marco de la Maratón de Montevideo.
De la cama a las calles de Montevideo
Influencer brasileño de más de 200 kilos corrió la maratón y emocionó con su historia
Júlio Mamute, influencer brasileño que llegó a pesar 310 kilos, participó en la Maratón de Montevideo y compartió un mensaje viral.