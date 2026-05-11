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Sociedad influencer | Júlio Mamute | salud

De la cama a las calles de Montevideo

Influencer brasileño de más de 200 kilos corrió la maratón y emocionó con su historia

Júlio Mamute, influencer brasileño que llegó a pesar 310 kilos, participó en la Maratón de Montevideo y compartió un mensaje viral.

&nbsp;Influencer brasileño Júlio Mamute.

 Influencer brasileño Júlio Mamute.
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Salud y calidad de vida

Mamute, que tiempo atrás superó los 300 kilos y actualmente continúa su proceso de descenso de peso —todavía por encima de los 200 kilos— compartió en sus redes sociales imágenes de su participación en la competencia callejera, como parte de su objetivo de mejorar su salud y calidad de vida.

Con más de dos millones de seguidores, el creador de contenido brasileño se volvió una referencia en redes por mostrar de manera cotidiana sus entrenamientos, cambios en la alimentación y las dificultades físicas y emocionales que enfrenta durante el proceso.

Tras correr en Montevideo, dejó además un mensaje motivacional dirigido a quienes buscan comenzar una rutina de ejercicio.

El ejercicio físico es para todos

“El ejercicio físico es para todos”, escribió en Instagram, donde recomendó buscar orientación profesional y avanzar “cada uno a su propio ritmo”.

“¡¡¡Quiero vivir!!! Y no voy a parar, sin importar lo que digan. Peor era cuando estaba en 310 kilos en una cama sin caminar. ¡Hoy vivo!”, agregó.

En los últimos meses, Mamute también participó en carreras internacionales como el maratón de Europa, Portugal y la tradicional Carrera de San Silvestre, en San Pablo, eventos que forman parte de su desafío personal de transformar su vida a través del deporte.

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