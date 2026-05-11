Influencer brasileño de más de 200 kilos corrió la maratón y emocionó con su historia

Con más de dos millones de seguidores, el creador de contenido brasileño se volvió una referencia en redes por mostrar de manera cotidiana sus entrenamientos, cambios en la alimentación y las dificultades físicas y emocionales que enfrenta durante el proceso.

Tras correr en Montevideo, dejó además un mensaje motivacional dirigido a quienes buscan comenzar una rutina de ejercicio.

El ejercicio físico es para todos

“El ejercicio físico es para todos”, escribió en Instagram, donde recomendó buscar orientación profesional y avanzar “cada uno a su propio ritmo”.

“¡¡¡Quiero vivir!!! Y no voy a parar, sin importar lo que digan. Peor era cuando estaba en 310 kilos en una cama sin caminar. ¡Hoy vivo!”, agregó.

En los últimos meses, Mamute también participó en carreras internacionales como el maratón de Europa, Portugal y la tradicional Carrera de San Silvestre, en San Pablo, eventos que forman parte de su desafío personal de transformar su vida a través del deporte.