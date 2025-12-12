Comisión de Diputados aprobó proyecto de ley contra el lavado de activos

La Comisión Especial de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley contra el lavado de activos que será votado en el plenario de la Cámara de Representantes el próximo miércoles 17 de diciembre. El proyecto promovido por el Poder Ejecutivo ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en el mes de octubre.
En la Comisión de Diputados el texto fue aprobado por diez votos en once. Los legisladores oficialistas, blancos y colorados acompañaron el documento en general que fue rechazado únicamente por el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle.
Nuevos delitos precedentes y reducción de montos para transacciones en efectivo
Con este proyecto, el gobierno adecua la normativa los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017, con el objetivo de fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado para abordar todo el ciclo de las actividades criminales, ya que en algunos delitos, su origen y posterior conversión económica se beneficia de la falta de mecanismos robustos para detectar, prevenir y sancionar las actividades de lavado de activos.
Entre los principales cambios, se agregan nuevos delitos precedentes del lavado de activos; entre ellos los ambientales , el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas.
También se agregan nuevos sujetos obligados no financieros: personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Entre los aspectos principales del proyecto está reducir a US$ 32 mil el monto que se puede manejar en cualquier tipo de operación en efectivo. En la normativa actual, vigente desde la LUC, el monto máximo es de US$ 160 mil. Este aspecto fue compartido en comisión por los legisladores colorados pero no por los nacionalistas.
Los artículos más polémicos que se discutirán el 17 en Diputados
Entre los ítems polémicos del proyecto está la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que desde el Poder Ejecutivo la justifican por las pocas condenas conseguidas desde su creación y los problemas procedimentales en las investigaciones. Sostienen que todas las fiscalías deberían investigar el delito de lavado de activos.
Sin embargo, este es uno de los puntos del articulado que ni blancos ni colorados decidieron acompañar en la comisión y seguramente sea uno de los principales temas de debate en el pleno del 17.
Otro artículo que no fue acompañado por blancos y colorado es el que le dá nuevas potestades a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El mismo estipula una serie de facultades para la Senaclaft; como realizar inspecciones de bienes muebles o inmuebles “detentados u ocupados” por los sujetos obligados o aquellos que hayan tenido participación “directa o indirecta” en negocios que estén siendo investigados.