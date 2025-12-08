OSE recibió ocho propuestas de interesados en construir represa de Casupá

Ocho propuestas de diversos consorcios de empresas interesados en la construcción de la represa de Casupá, en Florida, se presentaron este lunes al llamado de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE). El inicio de la obra está previsto para principios de 2027 y permitirá asegurar el abastecimiento de agua para 1.600.000 habitantes del área metropolitana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, indicó que lo de este lunes fue la recepción de sobres para la precalificación de empresas. "Todas las grandes empresas uruguayas están participando" y "empresas de primera línea a nivel mundial", destacó.
Los consorcios interesados en esta obra, integrados por empresas locales y del exterior, son los siguientes:
CWE (China International Water & Electric Corp.)
CCCC-YREC-IMPACTO (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co., Ltd.; Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.; e Impacto Construcciones S.A.)
Consorcio Casupá (Sinohydro10-Gruinor)
Rovella CVC
Espina – Consultora de Riegos S.A.
Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco-Berkes y Toniolo Busnello)
Teyma Constructora y Conconcreto S.A.
CMC-Pietroboni
Infraestructura en Casupá
La represa de Casupá, un proyecto de infraestructura de gran porte, pensado para asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana, estará ubicada sobre el arroyo que lleva el mismo nombre, afluente del río Santa Lucía, en el departamento de Florida. Se construirá a unos diez kilómetros del pueblo, y su embalse asegurará capacidad de 118.000.000 de metros cúbicos de agua, el doble que Paso Severino.
Ferreri mencionó especialmente la participación de empresas uruguayas junto a firmas de otros países, un hecho que asegurará el respaldo necesario para la construcción de represas de gran porte. “En Uruguay, no se han hecho represas con hormigón compactado con rodillo, que es la tecnología que estamos pidiendo; por eso, contar con la experiencia del exterior es muy importante”, insistió.
A su juicio, el interés de grandes empresas en esta primera instancia permite prever un escenario muy competitivo para marzo, cuando se lance la licitación pública internacional que será adjudicada sobre fines de 2026. Se estima que la obra comenzará en 2027.
Paralelamente, informó que el ente mantiene reuniones “mano a mano” con los 37 propietarios de 102 padrones que están involucrados en la construcción del complejo hídrico. “También están las necesidades del pueblo y cómo impacta positivamente la obra en la localidad. Hay que mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos”, añadió.
Obra necesaria
Reiteró que la construcción de la represa de Casupá es necesaria para asegurar el suministro del área metropolitana, del cual dependen 1.600.000 personas.
En ese sentido, afirmó que hay necesidad de mejorar el sistema metropolitano de producción de agua potable y, por ello, la empresa también avanza en la reconfiguración del proyecto Arazatí, que permita concretar una nueva planta en Aguas Corrientes, para producir unos 200.000 metros cúbicos diarios extra.
“No hay que entrar en falsa dicotomía, entre una nueva planta y una represa. Se necesitan las dos obras y vamos a hacer las dos, junto con el suministro de agua potable al este de la Costa de Oro”, explicó.