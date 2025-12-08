OSE recibió ocho propuestas de interesados en construir represa de Casupá

CWE (China International Water & Electric Corp.)

CCCC-YREC-IMPACTO (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co., Ltd.; Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd.; e Impacto Construcciones S.A.)

Consorcio Casupá (Sinohydro10-Gruinor)

Rovella CVC

Espina – Consultora de Riegos S.A.

Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco-Berkes y Toniolo Busnello)

Teyma Constructora y Conconcreto S.A.

CMC-Pietroboni

Infraestructura en Casupá

La represa de Casupá, un proyecto de infraestructura de gran porte, pensado para asegurar el suministro de agua potable en el área metropolitana, estará ubicada sobre el arroyo que lleva el mismo nombre, afluente del río Santa Lucía, en el departamento de Florida. Se construirá a unos diez kilómetros del pueblo, y su embalse asegurará capacidad de 118.000.000 de metros cúbicos de agua, el doble que Paso Severino.

Ferreri mencionó especialmente la participación de empresas uruguayas junto a firmas de otros países, un hecho que asegurará el respaldo necesario para la construcción de represas de gran porte. “En Uruguay, no se han hecho represas con hormigón compactado con rodillo, que es la tecnología que estamos pidiendo; por eso, contar con la experiencia del exterior es muy importante”, insistió.

A su juicio, el interés de grandes empresas en esta primera instancia permite prever un escenario muy competitivo para marzo, cuando se lance la licitación pública internacional que será adjudicada sobre fines de 2026. Se estima que la obra comenzará en 2027.

Paralelamente, informó que el ente mantiene reuniones “mano a mano” con los 37 propietarios de 102 padrones que están involucrados en la construcción del complejo hídrico. “También están las necesidades del pueblo y cómo impacta positivamente la obra en la localidad. Hay que mitigar los efectos negativos y potenciar los positivos”, añadió.

Obra necesaria

Reiteró que la construcción de la represa de Casupá es necesaria para asegurar el suministro del área metropolitana, del cual dependen 1.600.000 personas.

En ese sentido, afirmó que hay necesidad de mejorar el sistema metropolitano de producción de agua potable y, por ello, la empresa también avanza en la reconfiguración del proyecto Arazatí, que permita concretar una nueva planta en Aguas Corrientes, para producir unos 200.000 metros cúbicos diarios extra.

“No hay que entrar en falsa dicotomía, entre una nueva planta y una represa. Se necesitan las dos obras y vamos a hacer las dos, junto con el suministro de agua potable al este de la Costa de Oro”, explicó.