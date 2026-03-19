¿Dónde están las vacas?: imputaron a tomador de ganado de Conexión Ganadera, Maximiliano Rodríguez

El fiscal apuntó indaga transferencias de Conexión Ganadera a Pasfer por US$ 6 millones que están siendo analizada por el síndico Alfredo Ciavattone (quien se expedirá en las próximas semanas) y señaló que existe la posibilidad de ocultación de documentos que pueden ser importantes para la investigación.

conexionganadera1.jpg Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.

Balbi: "Fue engañado por Gustavo Basso"

Su abogado, el penalista Alejandro Balbi, alegó que su cliente fue engañado por Gustavo Basso (un de los fundadores de Conexión Ganadera que se suicidó en noviembre de 2024), a la hora de firmar los contratos de compra de ganado.

Cuando declaró ante el fiscal Rodríguez, el ahora imputado manifestó que Basso lo obligó a firmar los contratos sin explicarle de qué se trataba pero que como le adelantaba dinero para que Pasfer pudiera funcionar no le preguntó de qué se trataba.

Sin embargo, la jueza respondió que eso sería motivo de un análisis más profundo –ya que podría probar la ausencia de dolo– más adelante y que será algo que pueda plantearse luego en la etapa del juicio, donde sí se pondrán a consideración las pruebas.