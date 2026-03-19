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Política ganado | Conexión Ganadera | prisión

Apropiación indebida y falsificación ideológica

¿Dónde están las vacas?: imputaron a tomador de ganado de Conexión Ganadera, Maximiliano Rodríguez

Uno de los responsables de tomar el ganado que supuestamente compraba Conexión Ganadera, fue imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica.

Tomador de ganado de Conexión Ganadera no supo explicar un faltante de 5 mil vacas.

Tomador de ganado de Conexión Ganadera no supo explicar un faltante de 5 mil vacas.
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Por Redacción Caras y Caretas

El empresario Maximiliano Rodríguez, director de la empresa Pasfer, una de las principales tomadoras de ganado de Conexión Ganadera, fue imputado este jueves 19 de marzo por la Justicia por apropiación indebida y un delito continuado de falsificación ideológica y deberá cumplir prisión preventiva por 100 días, hasta el 26 de junio.

Fiscal: "No ha podido explicar dónde están los 5 mil animales faltantes"

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pidió prisión preventiva como medida cautelar, argumentando que el imputado podía "entorpecer la investigación y fugarse", y que el hasta ahora el titular de Pasfer no ha podido explicar dónde están los 5.000 animales que faltan ni el dinero correspondiente.

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Maximiliano Rodr&iacute;guez.

Maximiliano Rodríguez.

Tras un mes de prórroga, la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, hizo lugar a la solicitud del fiscal Rodríguez, al entender que estaban dados todos los elementos para formalizar la investigación sobre Rodríguez, también vinculado al fútbol por su participación en Cooper SAD y en la representación de futbolistas.

El fiscal apuntó indaga transferencias de Conexión Ganadera a Pasfer por US$ 6 millones que están siendo analizada por el síndico Alfredo Ciavattone (quien se expedirá en las próximas semanas) y señaló que existe la posibilidad de ocultación de documentos que pueden ser importantes para la investigación.

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Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.

Conexión Ganadera: la estafa de las vacas fantasmas.

Balbi: "Fue engañado por Gustavo Basso"

Su abogado, el penalista Alejandro Balbi, alegó que su cliente fue engañado por Gustavo Basso (un de los fundadores de Conexión Ganadera que se suicidó en noviembre de 2024), a la hora de firmar los contratos de compra de ganado.

Cuando declaró ante el fiscal Rodríguez, el ahora imputado manifestó que Basso lo obligó a firmar los contratos sin explicarle de qué se trataba pero que como le adelantaba dinero para que Pasfer pudiera funcionar no le preguntó de qué se trataba.

Sin embargo, la jueza respondió que eso sería motivo de un análisis más profundo –ya que podría probar la ausencia de dolo– más adelante y que será algo que pueda plantearse luego en la etapa del juicio, donde sí se pondrán a consideración las pruebas.

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