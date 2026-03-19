El empresario Maximiliano Rodríguez, director de la empresa Pasfer, una de las principales tomadoras de ganado de Conexión Ganadera, fue imputado este jueves 19 de marzo por la Justicia por apropiación indebida y un delito continuado de falsificación ideológica y deberá cumplir prisión preventiva por 100 días, hasta el 26 de junio.
Apropiación indebida y falsificación ideológica
¿Dónde están las vacas?: imputaron a tomador de ganado de Conexión Ganadera, Maximiliano Rodríguez
Uno de los responsables de tomar el ganado que supuestamente compraba Conexión Ganadera, fue imputado por apropiación indebida y falsificación ideológica.