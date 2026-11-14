Eduardo Alonso: "El Frente Amplio no puede decepcionar"

Alonso recordó que la primera reunión de la mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno se realizó antes del Congreso y formó parte de una serie de actividades que permitieron recuperar espacios de intercambio y participación. Mencionó también la actividad realizada en el Galpón de Corrales, con la participación de Carolina Cosse, Fernando Pereira y Alejandro Sánchez, el Frente Amplio Escucha en las coordinadoras y departamentales y la celebración del Día del Comité de Base, el 25 de agosto.

El dirigente calificó ese período como virtuoso, porque permitió retomar instancias de funcionamiento que estaban paralizadas. La Agrupación Nacional de Gobierno está presidida por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, e integrada por la presidencia del Frente Amplio, representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, y representantes de los intendentes frenteamplistas. También participa la Mesa Política.

La reunión más reciente de su mesa tuvo como objetivo preparar el encuentro del 12 de diciembre, que contará con unos 150 integrantes y reunirá a representantes de la administración y de la fuerza política.

Para esa instancia se tomará como insumo el documento surgido del Congreso, cuya redacción deberá ser considerada previamente por el Plenario Nacional, convocado para el 21 de noviembre. Alonso destacó que la recuperación de este ámbito responde a un reclamo que las bases de Montevideo y del interior venían planteando desde hacía tiempo.

El funcionamiento de la agrupación está previsto en los documentos de relacionamiento político aprobados por el Frente Amplio en 2004. Alonso recordó que ese esquema se sostiene sobre tres principios: la autonomía relativa del Gobierno, la coordinación entre los distintos actores y la responsabilidad de cada uno en sus respectivos ámbitos.

Los acuerdos y la gestión

Para Alonso, uno de los desafíos centrales consiste en lograr que las resoluciones del Congreso tengan incidencia en la orientación política del Gobierno. Aclaró que eso no significa sustituir las responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo, sino construir una orientación compartida.

En ese sentido, sostuvo que el Congreso tiene carácter políticamente vinculante para todos los frenteamplistas. «El Congreso del Frente Amplio políticamente es vinculante para todos los frenteamplistas», señaló. Esto implica que sus resoluciones deben ser consideradas como una línea política, aunque no obliguen institucionalmente a los ministerios a adoptar determinadas medidas.

Como ejemplo mencionó el debate sobre la posibilidad de establecer un impuesto al 1% más rico de la población. Consideró que, más allá de las decisiones que pueda adoptar el Ministerio de Economía, el Congreso estableció que la cuestión tributaria debe ser discutida por la fuerza política y considerada en el debate programático.

Alonso indicó que ya existe un primer documento elaborado por la Unidad Temática de Economía (UTECO), que servirá como insumo para el trabajo del próximo año. La Comisión Nacional de Programa comenzará entonces una nueva etapa de elaboración, en el camino hacia el proceso precongresal.

Otro de los desafíos es construir un relato común entre el Gobierno y el Frente Amplio. Según explicó, se trata de que las acciones de la administración sean presentadas como parte de un proyecto integral y no como decisiones aisladas.

«La idea es construir un relato común entre gobierno y fuerza política que permita mostrar las acciones de gobierno como parte del proyecto integral del Frente Amplio y no como acciones aisladas», explicó. Para el dirigente, esa articulación es una de las tareas pendientes.

Señales en política exterior

Alonso también identificó avances en la coordinación a partir de algunas definiciones de política exterior, particularmente en relación con Palestina y Cuba.

Sobre Palestina, recordó que el Frente Amplio comenzó a pronunciarse y a promover movilizaciones desde el año anterior. Explicó que uno de esos acuerdos surgió en el Secretariado Ejecutivo, a partir de una propuesta impulsada por las bases de Montevideo.

El pronunciamiento no se limitó a convocar a una movilización, sino que incluyó un llamado a los militantes y a la organización política a trabajar y movilizarse contra el genocidio en Palestina.

Para Alonso, esas definiciones también contribuyeron a generar condiciones para una mayor sintonía con el Gobierno. En ese contexto, valoró las intervenciones de Uruguay en Naciones Unidas y las posiciones expresadas por el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin.

Mencionó particularmente la actuación de Uruguay en relación con los derechos del pueblo palestino y su derecho a reclamar indemnizaciones por los daños y la explotación de sus recursos naturales.

También se refirió a Cuba. Recordó que Uruguay no había acompañado una declaración presentada por España, México y Brasil antes de la asunción del actual Gobierno, mientras que posteriormente Lubetkin participó en una declaración sobre el bloqueo en el marco de la Cumbre Iberoamericana.

El dirigente consideró que estas señales muestran una mayor coincidencia entre la orientación de la fuerza política y las posiciones del Gobierno. Como otro ejemplo mencionó la reunión que mantuvieron Fernando Pereira y Orsi antes de la intervención del presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Según recordó, después de ese encuentro el presidente del Frente Amplio adelantó que el discurso incluiría una referencia al bloqueo contra Cuba.

Un cambio de clima sin triunfalismo

Alonso consideró que el Congreso también permitió que los representantes del Gobierno escucharan directamente los planteos de la militancia. Según señaló, prácticamente todos los ministros participaron en las distintas instancias, junto con subsecretarios, directores y jerarcas de diferentes organismos.

Recordó, además, que el jueves siguiente al Congreso el Secretariado Ejecutivo se reunió con el presidente Orsi en la Torre Ejecutiva para transmitirle los planteos surgidos de las discusiones.

A esos pasos se sumó la recuperación de la Agrupación Nacional de Gobierno. Para Alonso, son avances necesarios para enfrentar los problemas de coordinación política identificados durante los meses anteriores.

Sin embargo, advirtió que el proceso de recuperación no puede darse por concluido. Reconoció que existió un período de descontento y desánimo entre sectores de la militancia y que esa situación requiere tiempo para revertirse.

Explicó que inicialmente algunas dificultades fueron interpretadas como problemas de comunicación, pero que posteriormente se comprendió que existían cuestiones más profundas, relacionadas con la gestión política y las expectativas de los frenteamplistas respecto al Gobierno.

En ese sentido, estimó que será necesario trabajar durante «un año, un año y medio más todavía» para superar esos problemas. Una de las conclusiones del Congreso, recordó, fue que el Frente Amplio no puede funcionar sin el Gobierno, pero que el Gobierno tampoco puede hacerlo sin la fuerza política.

El dirigente identificó algunas señales de recuperación del ánimo militante, aunque insistió en que sería un error interpretar ese cambio como una recuperación definitiva.

«Hay un pequeño clic», sostuvo. Como ejemplo mencionó una actividad realizada en un comité de base de Malvín, donde participaron entre 60 y 70 personas para intercambiar sobre los resultados del Congreso. Según relató, el clima general de esa reunión confirmó que algo comenzaba a modificarse.

Pero Alonso advirtió sobre el riesgo de caer en el triunfalismo: «El que crea que tiene la vaca atada, porque se empieza a producir ese clic, eso es lo peor que no puede pasar. Hay un montón de trabajo por hacer, hay mucho trabajo».

Para el dirigente, resulta importante que ese cambio de clima se produzca cuando todavía faltan tres años para las próximas elecciones nacionales. Una recuperación de la confianza a último momento no sería suficiente y difícilmente resultaría creíble para la ciudadanía.

«Las cosas tienen que ser auténticas», afirmó. A su entender, no alcanza con anunciar cambios cuando se aproxima una instancia electoral: la fuerza política y el Gobierno deben demostrar con hechos que comprendieron los problemas y están dispuestos a corregirlos.

El desafío de no decepcionar

En la parte final de la entrevista, Alonso se refirió a los desafíos políticos del Frente Amplio para los próximos tres años. Recordó que, durante la elaboración del anterior plan político, las bases de Montevideo habían planteado que la fuerza política no podía equivocarse en este período.

La entonces dirigente Ana Olivera había agregado otra definición: el Frente Amplio no podía decepcionar. Ambas expresiones quedaron incorporadas al documento y, para Alonso, mantienen plena vigencia.

El principal desafío, sostuvo, consiste en recuperar la capacidad de generar perspectivas y transmitir a la militancia y a la sociedad que existe un proyecto político capaz de responder a las expectativas que llevaron nuevamente al Frente Amplio al Gobierno.

En ese sentido, valoró que el Congreso haya terminado con acuerdos y posiciones que identifican a la izquierda. La unidad alcanzada y las definiciones políticas adoptadas constituyen una base para continuar trabajando.

La recuperación de los organismos partidarios, el intercambio con las bases, la coordinación con el Gobierno y la discusión sobre las orientaciones programáticas forman parte de ese proceso.

Alonso insistió en que el cambio de clima debe entenderse como un punto de partida y no como una meta alcanzada. La recuperación del entusiasmo requiere que los acuerdos políticos se traduzcan en decisiones y resultados concretos.

«El Frente Amplio no puede decepcionar. Ese es el desafío», concluyó. Y dejó planteada su convicción sobre las posibilidades de revertir el escenario de desánimo: «Porque del descontento se vuelve, porque del desánimo se vuelve».