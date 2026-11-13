Gobierno uruguayo ganó otro arbitraje internacional: no deberá pagar nada a ATCO

En el marco del acuerdo alcanzado, las partes resolvieron dar por terminado el arbitraje, mientras que ATCO renunció de manera irrevocable a todas las pretensiones, acciones y reclamaciones que había presentado contra el Estado uruguayo.

Los puntos del acuerdo

* Ninguna de las partes reconoce responsabilidad alguna en relación con el arbitraje.

* Ninguna de las partes asume la obligación de compensar económicamente a la otra.

* Uruguay no ha otorgado beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon.

Gobierno destacó nueva victoria en los tribunales internacionales

El cierre del arbitraje con ATCO se suma al cierre del procedimiento internacional promovido por Neltume contra Uruguay. Constituyen dos antecedentes relevantes en materia de defensa de los intereses nacionales ante controversias internacionales de inversión, destacó el Presidencia en un comunicado.

Ambos resultados evidencian la importancia de una estrategia jurídica orientada a la protección de los intereses del Estado y de los recursos públicos, así como a la búsqueda de soluciones que permitan resolver controversias internacionales sin comprometer económicamente al país.

De esta manera, Uruguay pone fin a un nuevo litigio internacional de relevancia económica, sin pagar indemnizaciones ni otorgar beneficios o contraprestaciones a las empresas involucradas, remarcó Presidencia.