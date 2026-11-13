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Política Lustemberg | Ministerio de Salud Pública |

Caso Miralles

Lustemberg será interpelada otra vez: "Por ahora no voy a renunciar", expresó

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada el próximo 24 de noviembre a instancias del diputado del Partido Nacional Federico Casaretto.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada el próximo 24 de noviembre a instancias del diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, por el caso de la anestesista Inés Mirallesinhabilitada para ejercer la profesión debido a un proceso judicial por el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera durante un procedimiento quirúrgico—. Así lo confirmó este viernes durante una rueda de prensa en el departamento de Florida en la que fue consultada por el asunto. La jerarca evitó profundizar y dijo que dará todas las respuestas a la próxima instancia parlamentaria.

"No tengo ningún problema en dar las explicaciones que tenga que seguir dando"

“Yo de eso le voy a hacer la valoración muy corta, porque voy a ser interpelada el 24 de noviembre y ahí es donde voy a dar todas las explicaciones de nuevo”, expresó recordando que ya fue convocada al Parlamento once veces. Y añadió: "El presidente ratificó el apoyo a mi función, no tengo ningún problema en dar las explicaciones que tenga que seguir dando, porque el ámbito parlamentario es el ámbito que representa la ciudadanía. Ahí vamos a ir con toda la documentación el 24 de noviembre”, sentenció.

Luego de conocerse el reciente decreto de Orsi que revocó la decisión del MSP y restableció los cinco años de inhabilitación para anestesista condenada, desde la oposición comenzarón a pedir la renuncia de la ministra y a instalar que el presidente la desautorizó. Al respecto, la ministra dejó en claro su continuidad en el cargo. “Yo por ahora no voy a renunciar y como les dije, no voy a seguir hablando de este tema”.

Por último, antes de dar por cerrado el intercambio con los periodistas sobre este tema, la titular de Salud Pública envió un mensaje centrado en el funcionamiento asistencial. “Y la ciudadanía, ante un hecho doloroso que hemos explicado, tiene que saber que en el Sistema Nacional Integrado de Salud se están tomando todas las herramientas que garanticen la seguridad de los pacientes y en eso estamos trabajando”, concluyó.

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