Lustemberg será interpelada otra vez: "Por ahora no voy a renunciar", expresó

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada el próximo 24 de noviembre a instancias del diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, por el caso de la anestesista Inés Miralles —inhabilitada para ejercer la profesión debido a un proceso judicial por el fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera durante un procedimiento quirúrgico—. Así lo confirmó este viernes durante una rueda de prensa en el departamento de Florida en la que fue consultada por el asunto. La jerarca evitó profundizar y dijo que dará todas las respuestas a la próxima instancia parlamentaria.