Inversor brasileño analiza la compra de Frigorífico Casa Blanca en Paysandú

"Lo tomamos con pinzas porque han venido tres o cuatro compradores. Uno se ilusiona porque quiere la fuente de trabajo y después no se concreta nada", señaló Welington Rodríguez, integrante del colectivo de trabajadores.

Si la negociación no prospera, la alternativa que se les planteó es avanzar hacia una venta o liquidación en bloques de los activos de la empresa. Los trabajadores consideran que ese escenario dificultaría la posibilidad de mantener la planta como una unidad productiva y recuperar la actividad.

Seguro de desempleo hasta octubre

La situación de los trabajadores se mantiene además condicionada por la extensión del subsidio por desempleo. El Parlamento aprobó esta semana una prórroga hasta el 31 de octubre para unos 420 trabajadores de Fricasa, luego de que el beneficio anterior venciera el 30 de junio.

La extensión fue aprobada por 76 votos en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado había sido votada por unanimidad. El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo y faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el beneficio por razones de interés general.

Los trabajadores, sin embargo, reclaman que el beneficio se instrumente cuanto antes. Según manifestaron, llevan alrededor de tres meses con dificultades para percibir el seguro, una situación que agravó la incertidumbre económica de las familias.