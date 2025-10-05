EEUU sancionó a empresa uruguaya por supuesta participación en compra de suministros para Irán

Captura de pantalla (16)

Sancionan apoyo

De acuerdo con lo declarado por el secretario del Tesoro, Scott Bessen, otras 20 empresas y 16 personas recibieron la misma sanción en distintas partes del mundo. La conexión uruguaya habría servido para la compra de un helicóptero en coordinación con empresas en Alemania, Portugal y Turquía.

“El apoyo del régimen iraní a los grupos terroristas y su búsqueda de armas nucleares amenazan la seguridad de Oriente Medio, Estados Unidos y nuestros aliados en todo el mundo”, afirmó Bessent para justificar las sanciones.

Reactivan sanciones

El pasado 28 de agosto, el Reino Unido, Francia y Alemania (los "3 UE") notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU la puesta en marcha del mecanismo para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas por el acuerdo nuclear de 2015.

Posteriormente, el 19 de setiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró adoptar un proyecto de resolución que habría extendido el alivio de las sanciones impuestas a Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. Se espera que esto ocurra después del 27 de septiembre.

Irán rechazó la activación del mecanismo de restitución de las sanciones por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), que calificó de "nulo y sin valor".

Acceda al informe completo, en español, del Departamento del Tesoro: