EEUU sancionó a empresa uruguaya por supuesta participación en compra de suministros para Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una empresa uruguaya con sede en Montevideo y a su propietario por integrar una presunta red iraní de adquisición de armas en apoyo al programa de misiles balísticos de ese país, según informó este domingo MVD Noticias (TV Ciudad).
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El informe señala que, tras un estudio detallado, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a 21 empresas y 17 personas a nivel mundial por integrar dos redes de apoyo a Irán para la adquisición de armas y maquinaria para su programa de misiles balísticos. Entre las firmas sancionadas, añade MVD Noticias, están la empresa uruguaya Perfect Day y su titular, Amir Salimi. Ambos habrían participado en la compra de una aeronave mediante la firma de facturas que los conectan con empresas militares iraníes por cientos de miles de dólares.
“Perfect Day Co SA (Perfect Day), con sede en Uruguay, también vendió o intentó vender piezas de helicóptero a Pasargad Helicopter Company (PHC), una empresa iraní de arrendamiento y vuelo de helicópteros, para su uso final por parte de PANHA (fabricante y proveedor iraní de mantenimiento de helicópteros). Como director general de Perfect Day, Amirhossein Salimi (Salimi), con sede en Irán, firmó facturas proforma de Perfect Day a PANHA y PHC por piezas de helicóptero por un valor total de decenas de miles de dólares”, señala la resolución del Tesoro en referencia a la firma uruguaya.
Sancionan apoyo
De acuerdo con lo declarado por el secretario del Tesoro, Scott Bessen, otras 20 empresas y 16 personas recibieron la misma sanción en distintas partes del mundo. La conexión uruguaya habría servido para la compra de un helicóptero en coordinación con empresas en Alemania, Portugal y Turquía.
“El apoyo del régimen iraní a los grupos terroristas y su búsqueda de armas nucleares amenazan la seguridad de Oriente Medio, Estados Unidos y nuestros aliados en todo el mundo”, afirmó Bessent para justificar las sanciones.
Reactivan sanciones
El pasado 28 de agosto, el Reino Unido, Francia y Alemania (los "3 UE") notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU la puesta en marcha del mecanismo para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, levantadas por el acuerdo nuclear de 2015.
Posteriormente, el 19 de setiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU no logró adoptar un proyecto de resolución que habría extendido el alivio de las sanciones impuestas a Irán en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de 2015. Se espera que esto ocurra después del 27 de septiembre.
Irán rechazó la activación del mecanismo de restitución de las sanciones por parte de Francia, Alemania y el Reino Unido (E3), que calificó de "nulo y sin valor".
Acceda al informe completo, en español, del Departamento del Tesoro: