Denuncian que Greta Thunberg fue sometida a malos tratos y torturas tras ser detenida

A su llegada, se quitaron el uniforme que, según dijeron, las autoridades israelíes les obligaron a vestir, y corearon consignas como “Palestina libre” al bajar del avión, agrega EFE.

La activista turca Aycin Kantoglu aseguró que a Thunberg la esposaron, le pusieron una bandera israelí en las manos a la fuerza y “la golpearon”.

Otro activista turco, Ersin Celik, afirmó en declaraciones a CNNTürk que “Greta fue torturada de forma grave, la arrastraron por el suelo e intentaron forzarla a besar la bandera israelí”.

“Greta es solo una niña, pero la atacaron deliberadamente. Trataron de criminalizar a toda la flotilla a través de ella”, agregó.

La versión de Israel

El Ministerio de Exteriores de Israel calificó de "mentiras flagrantes" los informes de varios medios de comunicación sobre presuntos malos tratos a la activista medioambiental sueca Greta Thunberg y otros participantes de la Global Sumud Flotilla (GSF).

"Las declaraciones sobre malos tratos a Greta Thunberg y otros detenidos de la flotilla Hamás-Sumud son mentiras flagrantes. Se han respetado plenamente todos los derechos legales de los detenidos", señala el comunicado de la Cancillería.

La flotilla, que partió desde Barcelona, España, el 1 de setiembre con alimentos, agua y medicinas, fue interceptada por la Armada de Israel y trasladada a puerto israelí.

En la iniciativa participaron 47 barcos y más de 500 activistas de países de América Latina, África, Asia, Europa, Oriente Medio y Estados Unidos.