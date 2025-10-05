Horas decisivas para Besozzi: este lunes la Corte analiza quitarle la ciudadanía

Único antecedente

Hasta ahora el único caso es el del intendente de Cerro Largo Serafín Bejérez en los 90, a quién le quitaron la ciudadanía luego que el proceso judicial resolviera una condena firme.

Bejérez asumió la jefatura comunal en agosto de 1998, tras la muerte del joven ex intendente Villanueva Saravia. Un año más tarde, en diciembre de 1999, debió abandonar el cargo tras decisión unánime de la Corte Electoral que lo inhabilitó.

Fue imputado entre otros del delito de “fraude”. Ya había sido procesado con prisión por el delito de “falsificación de documento público” como consecuencia de una denuncia presentada por su yerno, el extinto intendente Villanueva Saravia.

Besozzi espera

En el caso de Besozzi todavía no comenzó la etapa de juicio oral. Esto podría llevar más de cuatro años.

"Nunca pensé en ser intendente, senador ni diputado y menos pensé estar en esta situación", afirmó a los medios locales el reelecto intendente.

Besozzi está imputado por los delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncia delitos, cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones, todos en régimen de reiteración real.