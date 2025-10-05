Hacete socio para acceder a este contenido

Política Frente Amplio |

"Empujar por izquierda"

Frente Amplio: los 5 principales reclamos del encuentro de militantes de base

Los militantes del Frente Amplio se reunieron este sábado en Cordón, en el local de la Coordinadora B de Montevideo e hicieron escuchar sus reclamos.

Por Redacción Caras y Caretas

Militantes del Frente Amplio se congregaron este sábado en el barrio Cordón para manifestar su disconformidad con la línea económica y de política exterior del gobierno. Lo hicieron en el local de la Coordinadora B de Montevideo, ubicado sobre la calle Juan Paullier.

El encuentro fue transmitido por Youtube y en los discursos se remarcó que falta "un rumbo más de izquierda en el gobierno" y que el camino del gobierno "no es el que queremos todos”.

Más de diez militantes esperaron su turno para hablar cuatro minutos cada uno, sin que se observara la presencia de referentes de la dirigencia del Frente Amplio. Los principales oradores destacaron la importancia de la convocatoria para hacer escuchar la voz de los que no están de acuerdo con la marcha de los acontecimientos.

"Nos han hecho creer que la unidad es ir al comité a encerrarnos. No, compañeros. La unidad es esto, es rebelarnos y realmente empujar por izquierda", se destacó en uno de los más encendidos discursos.

Se acordó que organización aprobará una declaración sobre la actividad, denominada “Frenteamplistas: tenemos que hablar”, con el objetivo de hacérsela llegar al presidente Yamandú Orsi, a la Mesa Política del FA, y a su presidente, Fernando Pereira.

El pedido de los militantes

Entre los puntos más destacados del reclamo militante se destacan los 5 siguientes:

1-Cumplir con el programa del FA: "No se está cumpliendo el programa. Se ganó por izquierda pero se está gobernando por derecha”, señalaron.

2-Política exterior: se condenó el “genocidio en la Franja de Gaza” y se cuestionó duramente que el gobierno no lo reconozca con esas palabras y que el gobierno no haya sido capaz “de hacer, ni siquiera, una guiñada al pueblo venezolano”.

3-Exigir el 1% al 1% más rico: "Parece que dejaron guardada en un cajón la frase de que el que tiene más, pague más”. “Cuando nos olvidamos de a quién realmente representamos, el pueblo se desilusiona demasiado”.

4-Seguridad social: "Dijeron que iba a ser de consenso, que se iban a escuchar todas las voces y no están escuchando la voz de los trabajadores".

5-Línea económica: “Hay muchos compañeros que no llegan a fin de mes. Seguimos desangrando al pueblo", señalaron y reclamaron mayor presupuesto para la educación.

