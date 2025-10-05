Frente Amplio: los 5 principales reclamos del encuentro de militantes de base

"Nos han hecho creer que la unidad es ir al comité a encerrarnos. No, compañeros. La unidad es esto, es rebelarnos y realmente empujar por izquierda", se destacó en uno de los más encendidos discursos.

Se acordó que organización aprobará una declaración sobre la actividad, denominada “Frenteamplistas: tenemos que hablar”, con el objetivo de hacérsela llegar al presidente Yamandú Orsi, a la Mesa Política del FA, y a su presidente, Fernando Pereira.

El pedido de los militantes

Entre los puntos más destacados del reclamo militante se destacan los 5 siguientes:

1-Cumplir con el programa del FA: "No se está cumpliendo el programa. Se ganó por izquierda pero se está gobernando por derecha”, señalaron.

2-Política exterior: se condenó el “genocidio en la Franja de Gaza” y se cuestionó duramente que el gobierno no lo reconozca con esas palabras y que el gobierno no haya sido capaz “de hacer, ni siquiera, una guiñada al pueblo venezolano”.

3-Exigir el 1% al 1% más rico: "Parece que dejaron guardada en un cajón la frase de que el que tiene más, pague más”. “Cuando nos olvidamos de a quién realmente representamos, el pueblo se desilusiona demasiado”.

4-Seguridad social: "Dijeron que iba a ser de consenso, que se iban a escuchar todas las voces y no están escuchando la voz de los trabajadores".

5-Línea económica: “Hay muchos compañeros que no llegan a fin de mes. Seguimos desangrando al pueblo", señalaron y reclamaron mayor presupuesto para la educación.