Sindicales clasificadores | Intendencia de Montevideo |

Trabajo y medioambiente

Clasificadores consideran  un logro "histórico" el  convenio con la intendencia de Montevideo

“Es un orgullo que se reconozca nuestro trabajo”, señaló emocionada a Mario Bergara la presidenta de de los clasificadores, Patricia Gutiérrez.

Por Redacción Caras y Caretas

En un clima de mucha emoción, la Sala de Acuerdos de la Intendencia de Montevideo se colmó de hombres y mujeres clasificadores que acompañaron a la presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos del Uruguay (UCRUS), a firmar el convenio con el intendente, Mario Bergara.

“Es una emoción enorme, porque desde hace más de 20 años que venimos luchando por este reconocimiento al trabajo de los clasificadores y las clasificadoras”, señaló Patricia Gutiérrez.

Reconocimiento a Bergara

“Es una inmensa alegría y un enorme orgullo que hoy nos reconozcan como clasificadores, porque es sentir que, por fin, se acepta la necesidad del trabajo que realizamos”, agregó, según consigna un artículo publicado por el Semanario Digital de la Intendencia de Montevideo.

La dirigente consideró que se trata de “una medida justa, porque los clasificadores y clasificadoras son los primeros en trabajar por un ambiente más cuidado”.

“Nuestro trabajo nunca fue reconocido, por eso este convenio tiene tanto valor, porque nos permite avanzar y dar un paso más para poder participar de los consejos de salarios”, explicó.

Patricia Gutiérrez destacó especialmente que gracias a este reconocimiento que se otorga a UCRUS, a partir de ahora la organización podrá nuclear a “los auténticos clasificadores” y darles participación en los planes que lance la intendencia.

“Además, queremos promover la apertura de nuevas plantas de clasificación para que pueda ingresar más gente y se cumpla el objetivo de la intendencia de que cada vez sea más grande la cultura del reciclado en Montevideo”, indicó.

Para la representante de los clasificadores, el sistema de motocarros de la intendencia “es fundamental, por la tarea que cumplen impidiendo que se formen minibasurales y porque además permite sacar a muchos clasificadores de la calle”.

“En Montevideo hay unos 6000 clasificadores en calle, y a ellos, hay que sumar a los que trabajan en las plantas, en los ecocentros y en los vertederos. Y además están sus familias, porque detrás de cada persona que sale a la calle, hay una familia que también trabaja y come de la misma actividad”, concluyó.

