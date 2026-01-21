Ejecutivo fijó las nuevas franjas de aportes de IRPF e IASS en 2026

La BPC es la unidad de referencia que está detrás del cálculo de las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y que también se utiliza para el pago de distintas prestaciones sociales o becas de estudio.
Nuevas franjas de IRPF
Con el nuevo ajuste, la franja mínima de aportes de IRPF pasa de $ 46.032 a $ 48.048. Esto significa que los haberes mensuales por debajo de este importe no estarán alcanzados por el impuesto.
La primera franja con aportación -de 7 a 10 BPC- quedó fijada desde $ 48.049 hasta $ 68.640. La tasa de aporte para esta franja es del 10%.
La franja siguiente es desde $ 68.641 hasta $ 102.960, con un descuento del 15%.
En tanto, los ingresos mensuales superiores a $ 789.361 (más de 115 BPC) estarán gravados al 36%, la tasa más alta del impuesto, por la parte que exceda ese importe.
Nuevas franjas para el IASS
Con el ajuste de la BPC también se modifica el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
El mínimo no imponible, con retroactividad al 1° de enero, pasa de $ 59.184 a $ 61.776, que equivale a 9 BPC en el mes. Los ingresos por pasividades que son inferiores a ese importe no están alcanzados por el IASS.
En tanto, las pasividades mensuales que van entre $ 61.777 y $ 102.960 (15 BPC mensuales) estarán gravadas a una tasa de 6%.
La franja entre $ 102.961 y $ 343.200 (50 BPC mensuales) tributa a 24%.
Por su parte, quienes superan los $ 343.201 (más de 50 BPC) están gravadas a 30%, que es la tasa más alta del impuesto.