Política Lazo | Defensa | EEUU

¿Por qué no pasó por el Parlamento?

Ejercicios navales con marines de EEUU: Lazo explicó que fue un "intercambio académico" acordado en 2021

La ministra de Defensa Sandra Lazo argumentó que ingreso de soldados de EEUU se dio en el marco de una agenda pactada en el año 2021 por el anterior gobierno.

Ministra de Defensa Sandra Lazo con militares de EEUU.

Por Redacción Caras y Caretas

El ingreso al país de marines de Estados Unidos (EEUU) para realizar ejercicios militares con miembros de la Armada uruguaya en el Cerro de Montevideo se dio en el marco de un "intercambio académico", explicó este jueves la ministra de Defensa Sandra Lazo en el Parlamento.

Ingreso de marines y ejercicios conjuntos fue en el marco de agenda planteada en 2021

Lazo concurrió con la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) en el Palacio Legislativo a fin de explicar la situación ocurrida en agosto, en la previa a la comparecencia ante la Comisión de Defensa sobre este tema (convocada por la oposición) que se realizará el próximo lunes 15 de setiembre, que no contará con su presencia (estará como ministro interino el subsecretario Joel Rodríguez) puesto que la secretaria de Estado viajará a China para participar de un encuentro de ministros de Defensa de varios países latinoamericanos.

EyZiv2jWUAAzg4i
Fuller y Garc&iacute;a en abril de 2021.

La ministra de Defensa explicó ante los legisladores que el ingreso de seis marines estadounidenses se dio en el marco de una agenda planteada desde el año 2021, en oportunidad de una visita del excomandante del Comando Sur de EEUU, Craig Faller, quien se reunió en abril de ese año con el entonces ministro Javier García y jerarcas de la Fuerzas Armadas uruguayas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EjercitoUy/status/1380183821107273729&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Southcom/status/1379865123452559360&partner=&hide_thread=false

"No requería" autorización del Parlamento, según ministra

En esa ocasión se habló de distintas instancias de intercambios, y una de ellas estaba relacionada con la reciente llegada de marines, alegó. “En realidad, estamos hablando de un intercambio donde se ingresaba sin armamento, donde había un intercambio de carácter académico o de ideas”, dijo la ministra este jueves en rueda de prensa tras dialogar con los senadores del FA.

Lazo explicó que "se buscaron antecedentes de intercambios similares, que se autorizaron sin pasar por el Parlamento por lo que “entendimos que no lo requería”, para este caso, indicó.

Según una publicación de la embajada de EEUU en Uruguay, "Infantes de Marina de Estados Unidos y Uruguay realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento. El intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los estándares compartidos de preparación entre ambas naciones".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usembassyMVD/status/1963254482554196107&partner=&hide_thread=false

Lazo sobre críticas de oposición: "Un tipo de operación política que no logramos entender"

Respecto a los trascendidos de prensa y los cuestionamientos de la oposición, según la jerarca constituyen “una noticia errónea, porque no hubo ningún ejercicio combinado, como en otras oportunidades, que requerirían un tratamiento parlamentario. Nos parece algo muy parecido a un tipo de operación política que no logramos entender”.

Asimismo, la ministra de Defensa recordó que en la pasada legislatura, el exsenador Alejandro Sánchez presentó un proyecto de ley para determinar con mayor exactitud cuándo se debe pedir anuencia del Parlamento, y que se debería abordar la discusión nuevamente.

