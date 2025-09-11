Ejercicios navales con marines de EEUU: Lazo explicó que fue un "intercambio académico" acordado en 2021

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EjercitoUy/status/1380183821107273729&partner=&hide_thread=false En el marco de su visita protocolar al Uruguay, el Cte. de @Southcom, Almirante Craig Faller, visitó distintas unidades del #EjércitodelUruguay donde se interiorizó sobre las tareas de Defensa y Misiones de Paz que realiza la fuerza terrestre. @usembassyMVD pic.twitter.com/trE4iViiHo — Ejército del Uruguay (@EjercitoUy) April 8, 2021

"No requería" autorización del Parlamento, según ministra

En esa ocasión se habló de distintas instancias de intercambios, y una de ellas estaba relacionada con la reciente llegada de marines, alegó. “En realidad, estamos hablando de un intercambio donde se ingresaba sin armamento, donde había un intercambio de carácter académico o de ideas”, dijo la ministra este jueves en rueda de prensa tras dialogar con los senadores del FA.

Lazo explicó que "se buscaron antecedentes de intercambios similares, que se autorizaron sin pasar por el Parlamento por lo que “entendimos que no lo requería”, para este caso, indicó.

Según una publicación de la embajada de EEUU en Uruguay, "Infantes de Marina de Estados Unidos y Uruguay realizaron un intercambio enfocado en operaciones con embarcaciones semirrígidas, procedimientos de señalización y sesiones de entrenamiento. El intercambio fortaleció las capacidades marítimas bilaterales y reforzó los estándares compartidos de preparación entre ambas naciones".

Lazo sobre críticas de oposición: "Un tipo de operación política que no logramos entender"

Respecto a los trascendidos de prensa y los cuestionamientos de la oposición, según la jerarca constituyen “una noticia errónea, porque no hubo ningún ejercicio combinado, como en otras oportunidades, que requerirían un tratamiento parlamentario. Nos parece algo muy parecido a un tipo de operación política que no logramos entender”.

Asimismo, la ministra de Defensa recordó que en la pasada legislatura, el exsenador Alejandro Sánchez presentó un proyecto de ley para determinar con mayor exactitud cuándo se debe pedir anuencia del Parlamento, y que se debería abordar la discusión nuevamente.