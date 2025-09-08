Javier García citará a autoridades del MDN por ingreso sin permiso de marines de EEUU

"Planteamos la convocatoria urgente a autoridades del MDN por el ingreso sin venia del Senado de marines de EEUU a ejercicios militares en nuestro país. (Art. 85 núm. 11 Constitución) "El intercambio con ejércitos extranjeros es muy importante para la formación, pero siempre debe ser con conocimiento y autorización previa del Senado", publicó García en su cuenta de X.

Permiso de ingreso

La Constitución, en su artículo 85, establece que le compete a la Asamblea General "permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él". Se exceptúan las fuerzas que entran al solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo".

El último pedido de ingreso de fuerzas extranjeras para ejercicios con nacionales fue cursado en abril pasado y establecía la permanencia de los instructores hasta el 15 de mayo.

Fue el 14 de agosto que instructores del US Marines realizaron la capacitación en las instalaciones de la Armada en el Cerro de Montevideo, en este caso sin la debida autorización parlamentaria.

Incluso un video, subido a YouTube por un canal denominado Frontera Militar, daba cuenta de los ejercicios, incluso de las charlas que los oficiales estadounidenses realizaron en el interior de las instalaciones. Por su parte el US Marines Corps publicó en su cuenta de la misma red social un video con un informe sobre su actividad en Uruguay.