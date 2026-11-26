El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, reconoció en declaraciones a Noticias 5 que la convocatoria implicará destinar tiempo parlamentario a una discusión que podría postergar el tratamiento de otros asuntos considerados centrales.

Entre ellos mencionó la Ley de Competitividad, uno de los temas que deberá abordar el Parlamento.

Por otra parte, Goñi cuestionó el tono que adoptaron algunos legisladores durante el debate de la interpelación. El diputado advirtió sobre la normalización de determinadas formas de intervención en el ámbito parlamentario y sostuvo que ese comportamiento termina debilitando el respeto hacia la institución legislativa.

De esta manera, el 9 de diciembre Diputados tendrá una nueva instancia de discusión política en torno a la gestión de Lustemberg. Aunque la moción difícilmente reúna los apoyos necesarios, su tratamiento volverá a poner en debate las críticas opositoras a la conducción del Ministerio de Salud Pública.