Frente a este escenario, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, exhortó públicamente a la ciudadanía a colaborar evitando depositar basura en la vía pública. En el marco de una rueda de prensa brindada este miércoles, el jerarca fue enfático al solicitar la cooperación de los montevideanos para prevenir desbordes en los puntos de acopio: “Mañana no hay recolección por asamblea de Adeom. Por eso, evitemos llevar residuos a los contenedores”.