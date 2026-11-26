La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) llevará adelante un paro de actividades este jueves a partir de la hora 10, con el objetivo de reunirse en asamblea y evaluar la situación de conflictividad que mantiene con la administración del intendente de Montevideo, Mario Bergara. Como consecuencia directa de esta medida gremial, diversos servicios municipales se verán alterados durante la jornada y quedará completamente suspendido el servicio de recolección de residuos en toda la capital.
Un problema
Este jueves hay asamblea de Adeom y la Intendencia de Montevideo pide no sacar la basura
"No hay recolección por asamblea de Adeom. Por eso, evitemos llevar residuos a los contenedores”, aseguró Leonardo Herou.