"El Burrocrata Saldain, que no sabe lo que es una guardia y sube la edad de retiro hasta los 65 años"

El comunicado sobre este punto expresa:

"CAMARADAS, A LAS ARMAS, TOCÓ PLAN DE DEFENSA, A DEFENDER AL EJÉRCITO!!!

"A todos los Camaradas en situación de actividad y retiro, los llamamos a defender nuevamente a nuestro querido Ejército Nacional, al cual lo están acorralando los” políticos profesionales”, esta vez la decisión es fácil y las líneas de acción son claras,

1- El modelo que propone el FA (tupa comunista) .La transformación del Ejército implantando la Doctrina de la “Operaciones de Resistencia Nacional” es decir convertir al Ejército en un grupo de Guerrilleros ( lo habrán aprendido cuando fueron a la Universidad para terroristas Patrice Lumumba) e impulsado desde el Comité de Base del CALEN (donde se la de clases a todos los tupas y comunistas que hay) , por parte del colaborador y padre de la criatura el Coronel Gustavo Vila (asesor del Frente Amplio al igual que los de la Logia Nueva 1815) , para ello busca quebrar su voluntad de nuestra institución de varias formas : 1) económicamente con la Ley que redujo las vacantes a Coronel, para perjudicar la carrera y la Ley de reforma de la Caja Militar , la cual el Frente Amplio en forma criminal sacó antes de que lo echaran del poder y nos encajó la edad de retiro a los 63 años y con una jubilación de miseria, menos que las pensiones hereditarias dadas a los terroristas comunistas que asolaron este país. 2) mediante la creación del Juzgado de lesa humanidad (anti miliar) con un Juez de familia tupamara, para meter presos a nuestros viejos camaradas que salvaron a la patria de las garras del flagelo comunista".

Los socios de la coalición

En el punto 2 el Grupo Patria o Muerte sostiene un discurso más radical pero sigue la línea de Cabildo Abierto de posicionarse como una tercera alternativa entre los Partidos Tradicionales y el Frente Amplio.

"2- EL modelo del Partido Nacional y Colorado: La transformación de nuestro Ejército en una Guardia Nacional, para tapar las cagadas de la incompetencia de los gobiernos departamentales en las emergencias o la incompetencia del corrupto Ministerio del Interior que no puede con los “Narcos Ñerys”, comprando material para patrullar como si fuéramos policías o presentando proyectos para “pedir cedula” y busca también quebrar la voluntad, continuando con la política comunista de la Fiscalía de lesa humanidad y metiendo preso a nuestros camaradas, trancando las iniciativas para derogar la ley interpretativa y que se respeten los dos plebiscitos en el que el Pueblo Oriental apoyo a sus soldados, o sacándole el cuerpo a derogar las pensiones vitalicias otorgada a los terroristas comunistas. También económicamente aprobando una Ley de Seguridad Social fabricada por un Burrocrata gordo Rodolfo Saldain, que no sabe lo que es una guardia y sube la edad de retiro hasta los 65 años, pero que los comunistas, por supuesto con un retiro de hambre para nuestros soldados".

Incendio en el Cabildo

En nuestro articulo Fuego Cruzado en la interna de las Fuerzas Armadas publicamos un mensaje de militares que presentaban la lista de quienes integran Patria o Muerte como integrantes del Espacio de los Pueblos Libres de Cabildo Abierto.

Si bien fuentes de esa agrupación nos desmintieron que los mencionados integren la misma, el comunicado de Patria o Muerte reivindica la agrupación política.

Dice el comunicado: "Por otro lado, por suerte el sector de los camaradas de Espacio de los Pueblo Libres, están luchando desde las trincheras políticas para revertir este ataque de los Ejes Oligarcas y Tupa -Comunistas, a pesar de la interferencia de parte del grupo de la “Gorda Irene”, han logrado conseguir magros aumentos de sueldos y convenios por viviendas para el personal, o camaradas como el coronel Arquímedes Cabrera que desde el Este hace oír su voz por la libertad de nuestros prisioneros políticos. En cuanto a los ataques por parte de la prensa marxista, no nos preocupa ni mucho menos las listas acusando a nuestros integrantes, a los de la Logia Nueva 1815 les decimos que ya sabemos que no se reúnen más los jueves en la Calle Cassinoni , ahora se juntan en un conocido Club de pesca, los tenemos controlados y sabemos bien quienes son.

Por eso Camaradas los llamamos a cerrar filas para salvar al Ejército y la Patria, por la liberación de nuestros presos Políticos, contra los corruptos políticos profesionales de siempre, apoyando a nuestros cámaras del Espacio de los Pueblo Libres en esta cruzada.

“HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE”- GRUPO PATRIA O MUERTE"

Las teclas de Patria o Muerte

Fuentes de la interna de militares retirados señalan al Coronel Retirado Juan Yusef como el autor de los Bandos Militares, militar retirado que fue identificado en la lista de integrantes de Patria o Muerte y que fue uno de los candidatos por una de las listas de Cabildo Abierto.

WhatsApp Image 2024-07-15 at 12.12.40.jpeg

Las duras críticas de Patria o Muerte en su comunicado expresando: "por suerte el sector de los camaradas de Espacio de los Pueblo Libres, están luchando desde las trincheras políticas para revertir este ataque de los Ejes Oligarcas y Tupa -Comunistas, a pesar de la interferencia de parte del grupo de la “Gorda Irene”, no demoró en recibir respuesta por parte de los asesores de la ex MInistra Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda como el Coronel Retirado Richard Villa.

En un mensaje circulado por las redes que evidencia las altas tensiones internas dentro de Cabildo Abierto y dirigido al Grupo expresó: "Son todos unos hipócritas...o sea que el que no integra filas dentro de Los Pueblos Libres ..( no existe) ..Empaquetan a todos ..que sabrán ustedes si los que no forman parte de Los Pueblos Libres ...no estamos haciendo Patria .. De que Patria o Muerte me hablan ..si se esconden en un anonimato...acá hay que mostrarse y dar la cara .. Yo trabajo defendiendo al único Líder que tiene Cabildo Abierto ..El Gral Guido Manini Ríos . Cnel Richard Villa"

WhatsApp Image 2024-07-15 at 12.12.41.jpeg

(Coronel Retirado Richard Villa)

Por su parte el dirigente de la Agrupación Espacio de los Pueblos Libres Eduardo Radaelli niega en todos sus términos la autenticidad de los mensajes y que el grupo mencionado como integrantes de Patria o Muerte Integre su agrupación.