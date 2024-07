Fuego cruzado en la interna de las Fuerzas Armadas

Pero esa manera de expresarse también se puede encontrar en las primeras declaraciones públicas del senador Manini Ríos. Muchas veces consultado por este medio de prensa sobre declaraciones de algún integrante de Cabildo Abierto, el exgeneral solía llamar a redacción para desmentir el vínculo de dicha persona con su grupo político y, realizado el desmentido, la misma persona confirmaba con fotos y otras pruebas ser integrante del mismo.

Este es un elemento siempre a tener en cuenta cuando se reciben mensajes que circulan entre retirados militares y en actividad.

Mis fuentes están en extremos bastante lejanos entre los retirados y activos de las distintas fuerzas y del Ministerio de Defensa, por lo que, en principio, una primera conclusión es que los mensajes circulan por una red importante que cubre casi todo el país.

Y lo que ha motivado esta suerte de “ofensiva verborrágica” del grupo Patria o Muerte ha sido tratar de identificar nuestras fuentes. Por suerte, su puntería es pésima. Pero identificar y desautorizar las fuentes no es el único objetivo; se percibe cierto nerviosismo en ciertos sectores ante el resultado de las elecciones internas y la posibilidad del triunfo del Frente Amplio.

Patria o… escrache

Dentro de las fuerzas militares, de los grupos de retirados militares y de algunas unidades del Ministerio de Defensa, una “sutil persecución” obliga a tomar los recaudos a fin de no exponer a integrantes de grupos o logias, sobre todo de quienes en general han venido perdiendo terreno ante la lógica que sigue reivindicando el terrorismo de Estado. Ante esto, el grupo Patria o Muerte difundió un nuevo bando militar donde “escracha” a los supuestos integrantes de la nueva Logia 1815.

BANDO MILITAR NRO. 10 - CUARTEL EN PURIFICACIÓN

En estos días, en un programa de televisión, el periodista tupa de Ricardo Pose ha realizado una serie de declaraciones sobre la interna “militar”, asesorado por los infiltrados de la Logia Nueva 1815 (a los cuales casi no los nombra y los presenta como los democráticos legalistas), en el marco de su campaña para desprestigiar al Ejército y sus integrantes, particularmente al general Jorge Fernández, gran profesional y líder o a nuestro gran camarada y líder, el Cnel. Heber Cappi, cumpliendo los mandatos de sus amos del Foro de San Pablo, como bien expusiera brillantemente nuestro camarada, el Cnel. (r) Arquímedes Cabrera, en el Semanario Contexto, junto con la campaña sucia de continuar metiendo “viejos servidores de la patria” en las mazmorras de Domingo Arena, ignorando tranquilamente la voluntad de dos plebiscitos y en base a una ley interpretativa trucha fabricada por el Partido Comunista y el PVP; convalidada por la complicidad de los blancos wilsonistas liderados por “Figuretti” Javier García (implicado en la compra de las patrulleras oceánicas truchas para la armada y la compra de camionetas para Sanidad Militar) y el actual ministro Castaingdebat.

Complicidad entre blancos zurdos y tupas que viene desde hace muchos años cuando el “Toba” Gutiérrez Ruiz, Michelini y Wilson Ferreira en Buenos Aires negociaban junto a los tupas el oro afanado al oligarca de Mailhos para financiar diarios de los blancos y comprar armas para los tupas, por eso no es raro que el hijo de Wilson, el famoso inútil de Juan Raul, esté junto a la lista de los tupas la 609, ni que hace poco en el pasquín de la izquierda Caras y Caretas, Juan Raúl saliera a decir que el padre no había entregado a sus amigos y a los tupas Rosario Barredo y William Whitelaw (los que tenían el oro), claro no aclara cómo se escapó Wilson (entregador) y con qué plata se mantuvieron en el exterior, pero solo hay que leer los “archivos Berruti” y salta la verdad.

*A los de la Logia Nueva 1815 que están pasando información a este periodista de cuarta y asesorando al Frente Amplio, les decimos que sabemos quiénes son y dónde se juntan, acá les pasamos algunos:

Gral. Nelson Pintos - Edecán de Tabaré, alcahuete de la pesca, se reunía en el club Armonía, está dejando la presidencia del Circulo Militar y se la pasa a su amigo el general “Pajarito” Pérez (pide órdenes en calle Cassinoni). El general Pintos cortó el apoyo del Círculo Militar a nuestros prisioneros políticos. Concurre a la calle Cassinoni 1481

Edecán de Tabaré, alcahuete de la pesca, se reunía en el club Armonía, está dejando la presidencia del Circulo Militar y se la pasa a su amigo el general “Pajarito” Pérez (pide órdenes en calle Cassinoni). El general Pintos cortó el apoyo del Círculo Militar a nuestros prisioneros políticos. Concurre a la calle Cassinoni 1481 Gral. Alfredo Erramún - Edecán de Tabaré, enviado a tomar el Centro Militar para cortar el apoyo a nuestros presos políticos y enchastrar con acusaciones falsas a nuestro camarada el Cnel. Carlos Silva Valiente, el cual ha conducido dicho centro con honestidad y valor.

Edecán de Tabaré, enviado a tomar el Centro Militar para cortar el apoyo a nuestros presos políticos y enchastrar con acusaciones falsas a nuestro camarada el Cnel. Carlos Silva Valiente, el cual ha conducido dicho centro con honestidad y valor. Gral. Ángel Bertolotti - Alcahuete de Tabaré, principal responsable del comienzo de la captura y prisión de nuestros prisioneros políticos, implicado en el caso de usar fondos del Ejército para su operación y casado con una integrante del PCU, se reunía con Marina Arismendi en su casa, actual asesor del PCU.

- Alcahuete de Tabaré, principal responsable del comienzo de la captura y prisión de nuestros prisioneros políticos, implicado en el caso de usar fondos del Ejército para su operación y casado con una integrante del PCU, se reunía con Marina Arismendi en su casa, actual asesor del PCU. Gral. Raúl Gloodtdofsky - Alcahuete de Bertolotti, conocido como el Junta Huesos, apoyó la entrega de militares a manos del comunismo para convertirlos en prisioneros políticos.

Alcahuete de Bertolotti, conocido como el Junta Huesos, apoyó la entrega de militares a manos del comunismo para convertirlos en prisioneros políticos. Gral. Gustavo Fajardo – Amigo de Marcos Carámbula, y actual asesor del Frente Amplio, concurre a la calle Cassinoni 1481.

Amigo de Marcos Carámbula, y actual asesor del Frente Amplio, concurre a la calle Cassinoni 1481. Gral. Rodolfo Álvarez – Asesor del Frente Amplio e informante del periodista Ricardo Pose.

Asesor del Frente Amplio e informante del periodista Ricardo Pose. Gral. Claudio Feola - Edecán de Tabaré, encargado de cortar en el apoyo a nuestro prisionero políticos y ahora pretende enchastrar a líder de Cabildo Abierto con el asunto Cantinas.

Edecán de Tabaré, encargado de cortar en el apoyo a nuestro prisionero políticos y ahora pretende enchastrar a líder de Cabildo Abierto con el asunto Cantinas. Gral. Domingo Montaldo - Exdirector de CALEN, llevó como profesores a zurdos para dar clases y alumnos vinculados a los tupas y comunistas.

Exdirector de CALEN, llevó como profesores a zurdos para dar clases y alumnos vinculados a los tupas y comunistas. Gral. Gerardo Fregossi - Apoyó el procesamiento de nuestros camaradas militares y cortó el apoyo económico y con abogados a nuestros prisioneros políticos.

Apoyó el procesamiento de nuestros camaradas militares y cortó el apoyo económico y con abogados a nuestros prisioneros políticos. Gral. José Martínez - Edecán de Tabaré, en actividad.

Edecán de Tabaré, en actividad. Gral. Ricardo Devita - Actual líder en actividad, concurre a la calle Cassinoni 1481.

Actual líder en actividad, concurre a la calle Cassinoni 1481. Cnel. Fabricio Rodríguez - Informante del periodista Ricardo Pose, implicado en casos de malversación de fondos en Viviendas del MDN y otros casos, concurre a la calle Cassinoni 1481.

Informante del periodista Ricardo Pose, implicado en casos de malversación de fondos en Viviendas del MDN y otros casos, concurre a la calle Cassinoni 1481. Cnel. Fernando Moura - Edecán de Mujica, fue el encargado de realizar la reforma “Costanza Moreira” de la Escuela Militar, concurre a la calle Cassinoni 1481.

Edecán de Mujica, fue el encargado de realizar la reforma “Costanza Moreira” de la Escuela Militar, concurre a la calle Cassinoni 1481. Cnel. Daniel Farias - Colaborador en la reforma de la Ley Orgánica de las FFAA, concurre a la calle Cassinoni 1481.

Colaborador en la reforma de la Ley Orgánica de las FFAA, concurre a la calle Cassinoni 1481. Cnel. Raúl Picapedra - Allegado a Tabaré, implicado en el caso de las compensaciones del personal subalterno de los Blandengues que salió en Santo y Seña. Concurre a la calle Cassinoni 1481.

Allegado a Tabaré, implicado en el caso de las compensaciones del personal subalterno de los Blandengues que salió en Santo y Seña. Concurre a la calle Cassinoni 1481. Cnel, Marcelo Almada - Vinculado al intendente de Salto Andrés Lima, su pareja pertenece al Frente Amplio (PCU).

“SEPAN QUE A LAS INSTITUCIONES CON DIGNIDAD NO SE LAS ACORRALA, CAMARADAS A BAYONETA CALADA” - “HAY QUE PARTIR LA ROCA COMO EL MOLLE” – GRUPO PATRIA O MUERTE

Algunas aclaraciones

No le vamos a allanar el camino a los nostálgicos del grupo Patria o Muerte, pero damos fe que muchos de los militares nombrados no pertenecen a la nueva Logia 1815 y muchos de ellos son políticamente blancos. La dirección que se menciona (Cassinoni 1481) es la de la Gran Logia de la Masonería, a la que si bien pertenecen muchos militares, fuentes de dicha Institución nos aclararon que nunca vieron a los señalados concurrir a sus reuniones.

No es el primer agravio que Patria o Muerte hace al exlíder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, cuyo hijo, Juan Raúl, respondió, como menciona el comunicado desde nuestras páginas. El agravio fue realizado por el grupo en el Bando Militar nro. 9 emitido el 27 de junio, fecha del golpe de Estado de 1973, y ésta fue la respuesta de Juan Raúl Ferreira: “Cuando aparecen, amparados en la cobardía del anonimato y contemporáneamente con un nuevo aniversario del golpe, este tipo de comunicados, sentimos que a la democracia se la defiende todos los días. Me vienen al recuerdo los días, semanas, meses previos al golpe. Fueron tiempos duros y transitábamos un clima nuevo en Uruguay. Hoy podemos recordar orgullosos la actitud de los partidos dispuestos a concentrar sus esfuerzos, el heroísmo de los trabajadores y sus gremios llevando a cabo la Huelga General más larga de la historia del país… El testimonio de presos, exiliados y quienes están dentro del país se abre camino para seguir luchando… Es un error pensar que, si no actuamos correctamente, el enemigo de la democracia no aproveche para pegar un zarpazo. La lucha por la libertad sigue siendo una de todos los días”.

Aquí están, estos son

La respuesta no se hizo esperar y, si bien no podemos afirmar que quien respondió a Patria o Muerte integre la Nueva Logia 1815, al menos no lo hizo en nombre de la misma, y aclaro, por si acaso, no es una de mis fuentes.

“Lo que te digo Mario, es que este grupo de gorilas golpistas del ‘grupo Patria o Muerte’ son tipos de los Tenientes de Artigas, los mismos que están metidos en cabildo en el Espacio de los Pueblo Libres, y tienen mucha gente que está en actividad, a todos los manda el Chino Radaelli (que estuvo preso en Chile, porque mató a uno chileno que tenían escondido en su casa y cobró como 50 mil dólares) y nos andan ensuciando con eso que no reunimos en la calle Cassinoni, nosotros también sabemos quiénes son, si quieren gresca la van a tener. Te mando lo que me llegó de quiénes son algunos de ese grupo:

Patas: Cnel. Juan Yusef, Cnel. Arturo Astudillo, Cnel. Heber Cappi, Cnel. Arquímedes Cabrera, Tte. Cnel. Nelson Zapata, Cnel. Gustavo Sosa, Cnel. Luis Vidal, Cnel. Martin Sande, bosta: son Cnel. José Cardozo, Tte. Cnel. Wilfredo Correa (Artigas), Cnel. Gustavo Barusso, Cnel. Daniel de Armas, Cnel. Luis Maciel, Jorge “Cabezón” Lewis, Cnel. Gabriel Albornoz, * topos*: Cnel. Julio Collazo, Cnel. Robert Da Cunha, Cnel. Sergio García”.

Confirmaciones y desmentidos

Para confirmar algunos nombres basta con remitirse a los propios bandos militares del grupo Patria o Muerte que reivindica el rol jugado por el Cnel. Heber Cappi. Otra confirmación, pero en el terreno de las coincidencias, es la defensa a ultranza que el grupo Patria o Muerte ha hecho de los militares implicados en investigaciones sobre malversación de fondos, como es el caso del Cnel. Arturo Astudillo, que estuvo al frente del servicio de Cantinas Militares.

Cnel. Arquímedes “Quito” Cabrera impulsó el grupo junto a la escritora Mercedes Vigil, haciendo la solicitud de los que considera “presos políticos” en Domingo Arena.

Fuentes que cruzamos nos dicen que en el mensaje de respuesta hay algunos errores en tanto no todos los nombres que figuran consta sean Tenientes de Artigas, aunque sí pueden integrar el grupo Patria o Muerte.

Fuentes de la Agrupación Espacio de los Pueblos Libres dijeron a Caras y Caretas que los nombres manejados y su vinculación con su agrupación es un “bolazo”, pero el tono de la afirmación está dentro de la lógica que mencionamos al principio de negar en primera instancia la veracidad de la información que circula.

Otras tensiones

Al cierre de este artículo nos llega el mensaje de un grupo que hicimos mención que se identifica como Sindicato Militar y que ya estaría operando entre los militares en actividad.

El mensaje, que protege los nombres, expresa:

Hace unos días el Sindicato Militar recibió a nuestros camaradas de la División 1 en Montevideo, para darnos el reclamo de justicia y el pedido al ministro de Defensa para que investigue esta situación lamentable que se está dando en la División 1, acá les pasamos el mensaje:

QUÉ PASÓ CON LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAP. (ABG) C. C. DE LA DIVISIÓN 1

En el mes de noviembre de 2023, denunciamos en el Ministerio de Defensa, la JUTEP, en el INDDHH a la capitán (abogada) C. C. por acoso laboral, antifeminismo y racismo. Cuando salió a la prensa, el general Marcelo Pose, nuestro comandante de División, mando una investigación interna, la cual la hizo el coronel Juan Alves de la Brigada de Infantería 1. Desde entonces fuimos cono 20 de la División 1 a declarar en contra de esta mala persona, además de declarar las abogadas que trabajaron con ella, la Dra I. (trabaja en el Comando), Dr. N. (trabaja en el IMES) y Dra. C. F., que también en su oportunidad la denunciaron a la capitán C. C.

Desde las denuncias y la investigación ya van más de 9 meses sin ningún resultado, ella está viniendo a trabajar a la División como si nada y no solo eso ha amenazado a varios, a varios de los testigos, junto con su esposo, el retirado teniente coronel N. M. (trabaja en Cabildo Abierto), diciendo que va a tomar represalias con traslados al interior y bajas, porque ella sabe lo que declararon cada uno y que ahora van a pagar todas la “milicas putas”, como nos dice, ya corrieron al Sgto. A. por haberla denunciado, a la Dra. N. la mandaron al IMES, a la Dra. I., a la Dra C. F. las corrieron para el Comando, todas buenas personas.

No nos vamos a dejar pisar por esta mala persona, vamos a seguir yendo al Ministerio de Defensa hasta que nos escuchen, no vamos a permitir que nos trasladen ni que nos den de baja por esta corrupta persona y sus amigos, somo personal subalterno honesto y no vamos a quedarnos quietos mientras nos pisotean.

Señor ministro Armando Castaingdebat, le pedimos que el Ministerio de Defensa haga una investigación, porque la que hicieron la cajonearon.

Personal Subalterno de la División 1

Les hacemos llegar nuestro apoyo y solidaridad en esta lucha a nuestros camaradas de la División 1, no vamos a tolerar la corrupción y el abuso hacia los que somos de tropa en ninguna unidad de las Fuerzas. Cuenten con nosotros, camaradas.