El dilema del Partido Colorado y las próximas elecciones

En estos últimos nueve departamentos, todos gobernados por el Partido Nacional, la llave del cambio o la permanencia la tiene el Partido Colorado.

El dilema del Partido Colorado

Las intendencias son un centro de poder importante. Aunque no todas tienen el mismo peso, determinan muchas de las políticas del gobierno central. Obras, educación, viviendas, turismo, medio ambiente y aporte de recursos económicos son asuntos que exigen políticas nacionales.

La autonomía departamental, establecida en la Constitución, le permite a los intendentes gobernar a su leal saber y entender. Tanto, que no son pocos los que lo hacen en modo “patrón de estancia”. Y tal vez este estilo agotó la paciencia de los ciudadanos.

Y los resultados del balotaje confirmaron lo que se ya se veía en octubre. Para esta elección el FA creció significativamente en algunos departamentos. Es muy obvio que Yamandú Orsi logró atraer a muchos votantes blancos y colorados.

En Maldonado, por ejemplo, Orsi logró un 20 % más de votos que el FA en octubre. Es razonable pensar que esos nuevos votantes no sólo no querían a Álvaro Delgado, tampoco quieren a Enrique Antía, el baluarte de la Coalición departamental.

Si se revisan los datos de la Corte Electoral, algo parecido ocurre por lo menos en otros ocho departamentos. Pero de esos datos surge una pregunta: ¿Qué actitud tendrá el Partido Colorado? Su dilema es por demás claro: si vota a los blancos perderá un peso importante en las Juntas Departamentales y pone en riesgo su propia sobrevivencia. Pero si decide votar colorado, le puede asegurar la victoria al FA porque, lema a lema, éste es más.

¿Qué van a hacer? Esta es la disyuntiva que enfrentan y deberán resolver a más tardar en enero.

Otra vez Maldonado es un ejemplo negativo para los colorados. En el año 2015 no había coalición, el intendente Antía acordó el apoyo con el exsenador colorado Wilson Sanabria y el diputado, también colorado, Germán Cardoso. Ese acuerdo se expresó en el ingreso a la Intendencia de casi un centenar de colorados cercanos a Sanabria. Antía ganó las elecciones, pero el Partido Colorado solo obtuvo un edil.

Para el 2020, Antía ya no necesitó de los colorados porque ganó por una diferencia abismal. Sanabria había fallecido y su hijo, edil y dirigente colorado, estuvo preso por Cambio Nelson. El Partido Colorado solo ganó un edil y, peor, casi fue desmantelado. Tanto que para las nacionales de este año debieron recurrir a dos candidatos que, si bien viven en el departamento, no tenían actividad política conocida en el lugar. Gabriel Gurméndez, expresidente de Antel, logró ser elegido diputado. El otro candidato fue Fernando Álvez, exgolero de Peñarol y exjerarca de la Intendencia de Canelones durante el gobierno del colorado Tabaré Hackenbruch.

Sanabria resultó ser un estafador y se suicidó en setiembre del 2015. Cambio Nelson cayó en febrero del 2017, su hijo estuvo preso. En tanto, Cardoso fue echado del Ministerio de Turismo en agosto del 2021 después de que otro colorado denunciara graves irregularidades. Ahora es diputado hasta febrero y ferretero, pero fue relegado de la vida política departamental.

Desde el año 1995 el Partido Colorado no obtenía el caudal electoral que logró en octubre pasado. ¿Qué hará con esos votos?, ¿se los regalará otra vez a los blancos y acentuará su crisis o pugnará por lograr una bancada de 4 o 5 ediles y otra presencia política en el departamento?

Si mantiene su acuerdo con los blancos, el candidato de Antía, Miguel Abella, será el próximo intendente. Pero si busca consolidar su presencia política, le abre las puertas a un posible triunfo frentista, porque seguro los colorados no tienen ninguna chance de pelear por la intendencia.

La otra pregunta es, en Maldonado ¿van a primar los negocios o la política?

Las mismas preguntas valen para los otros departamentos mencionados.

El nepotismo, los acomodos de correligionarios, los negociados y la corrupción ya hartaron a los ciudadanos. Esto también lo demuestran los resultados electorales.

Los datos de las elecciones

En los siguientes tres departamentos el FA está en condiciones de obtener la intendencia en mayo próximo.

PAYSANDÚ

Octubre:

FA: 33.686, PN: 29.320, PC: 11.910

Noviembre:

Orsi: 40.678, Delgado: 39.069

RÍO NEGRO

Octubre:

FA: 17.158, PN: 11.171, PC: 8.341

Noviembre:

Delgado: 20.266, Orsi: 19.621

SAN JOSÉ

Octubre:

FA: 33.244, PN: 23.065, PC: 12.539

Noviembre:

Orsi: 38.303, Delgado: 37.584

En los siguientes cinco departamentos el Partido Colorado tiene la llave del triunfo tanto de blancos como de frentistas. A los blancos se les puso “el viento en la puerta del rancho” y quién mejor ha leído eso es “Cacho” Vidalín, intendente blanco de Durazno, quien ya se ofreció para colaborar con el presidente electo, Yamandú Orsi.

SORIANO

Octubre:

FA: 25.106, PN: 20.633, PC: 11.348

Noviembre:

Delgado: 32.734, Orsi: 30.949

COLONIA

Octubre:

FA: 36.577, PN: 32.788, PC: 15.911

Noviembre:

Delgado: 51.279, Orsi: 42.414

FLORIDA

Octubre:

FA: 19.782, PN: 18.265, PC: 9.427

Noviembre:

Delgado: 27.110, Orsi: 23.698

TACUAREMBÓ

Octubre:

FA: 23.848, PN: 21.494, PC: 16.614

Noviembre:

Delgado: 37.846, Orsi: 28.993

DURAZNO

Octubre:

FA: 16.078, PN: 15.468, PC: 9.401

Noviembre:

Delgado: 23.968, Orsi:20.155

Finalmente, en los dos departamentos de la costa este, donde los blancos creían tener un triunfo seguro, ahora los datos indican que también dependen de lo que haga el Partido Colorado.

MALDONADO

Octubre:

PN: 48.536, FA: 45.298, PC: 23.323

Noviembre:

Delgado: 76.898, Orsi: 54.105

ROCHA

Octubre:

FA: 22.889, PN: 17.749, PC: 10.024

Noviembre:

Delgado: 29.223, Orsi: 26.170

¿Qué debería ocurrir en las próximas elecciones?

Montevideo y Canelones son frenteamplistas y seguirán siéndolo. Casi con seguridad Salto también. Rivera es inmodificablemente colorado. Como Artigas, Cerro Largo, Treinta y Tres, Flores y Lavalleja son blancos y seguirán.

Los frentistas deberán superar sus locas pasiones y la multiplicidad de grupitos que no representan a nadie. Si son capaces de escoger como candidato o candidata a alguien que los represente a todos pero que, también, goce de prestigio ciudadano, probablemente no necesitarán tres candidaturas.

Un importante dirigente frentista dijo a Caras y Caretas: “¿Por qué no adelantarse y conversar con los colorados para proponerles un acuerdo que sea beneficioso y que no implique votos para el FA? Solo alcanza con que no voten a los blancos”.

De hecho, sin que hubiera acuerdos por votos, en el gobierno del colorado Benito Stern en Maldonado un dirigente socialista fue nombrado director de Cultura. Veinte años después un dirigente colorado ocupó una dirección en el primer gobierno del frentista Óscar de los Santos.

Ahora algunos blancos de Colonia les han propuesto a los colorados armar una lista juntos, pero siempre encabezada por un blanco.

En varios departamentos, la crisis que vivió el PC desde el año 2002 y la mimetización de intereses con los gobiernos blancos los ha dejado sin referentes como para lograr superar sus niveles de votación.

Como sea, esta es una oportunidad para desplazar a gobiernos departamentales que muchos colorados califican como “visiblemente corruptos” e iniciar una nueva era política.

O, mejor dicho, abrir las ventanas para ventilar el rancho.