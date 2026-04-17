El FMI frente a sus propias contradicciones: evidencia, poder y límites de un modelo

El FMI y la austeridad

Un caso paradigmático es el debate sobre la austeridad. Ya en 2016, investigaciones internas del Fondo demostraron que los recortes del gasto público en contextos de crisis no solo agravan la desigualdad, sino que también afectan negativamente el crecimiento económico. Este fenómeno se explica, en parte, por los “multiplicadores fiscales”: el gasto social tiene un impacto expansivo significativo en la economía, mientras que su reducción genera efectos contractivos mayores a los previstos.

A pesar de esta evidencia —respaldada también por estudios del Banco Mundial—, los programas del FMI continúan estructurándose en torno a esquemas de ajuste fiscal. El resultado, como señala el autor, es recurrente: el crecimiento se ubica por debajo de las proyecciones, se deterioran las condiciones sociales y los países terminan requiriendo nuevos ciclos de financiamiento.

El problema no es únicamente técnico. Una amplia mayoría de los jefes de misión del Fondo reconoce que los principales obstáculos para implementar sus recomendaciones son de carácter político. Sin embargo, la institución sigue priorizando una mirada predominantemente económica, con escasa incorporación de análisis político y de conocimiento específico de cada país.

La evidencia o la retórica

Frente a este escenario, el artículo plantea una necesidad clara: alinear las políticas del FMI con su propia evidencia. Esto implica avanzar hacia programas más sensibles al contexto, orientados al crecimiento inclusivo, con mayor inversión en protección social y sistemas tributarios más progresivos.

La actual Revisión Decenal del Diseño y la Condicionalidad de los Programas del FMI aparece, en este sentido, como una oportunidad clave para revisar enfoques y actualizar herramientas. No obstante, la historia reciente invita al escepticismo: el desafío no es producir mejor evidencia, sino modificar estructuras de decisión profundamente arraigadas.

Más allá del caso del FMI, el debate abre una cuestión de fondo: cuando el organismo que define lineamientos globales y condiciona políticas nacionales no logra corregir sus propias inconsistencias, queda en evidencia un problema estructural. No se trata solo de errores de implementación, sino de límites en los marcos conceptuales e ideológicos y en los modelos que se utilizan para interpretar la realidad.

En ese sentido, quizás este sea un punto de partida para una discusión más amplia. Si las políticas impulsadas durante décadas no han logrado romper ciclos persistentes de pobreza, debilidad fiscal y desigualdad, resulta necesario preguntarse si el problema no radica también en los enfoques desde los cuales se diseñan.

Lo que parece faltar no es únicamente ajuste técnico, sino una mirada más crítica, nuevas formas de investigación y, sobre todo, alternativas ideológicas y superadoras que permitan repensar el desarrollo desde otros paradigmas. Sin ese cambio, el riesgo es seguir transitando un camino conocido, y cada vez más oscuro y con resultados también conocidos.