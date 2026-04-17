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Sociedad vientos | alerta amarilla |

Siguen las advertencias

Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que se extiende hasta mediodía

Una "depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas entre 60-80 km/h", advirtió Inumet.

Inumet emitió alerta amarilla prolongada por vientos fuertes.

Inumet emitió alerta amarilla prolongada por vientos fuertes.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "vientos fuertes y persistentes" que rige, en principio, hasta las 12 horas de este viernes 17 de abril.

Según detalló el organismo, el fenómeno presenta una probabilidad de ocurrencia de entre 50% y 75%. La advertencia responde a la profundización de una depresión atmosférica sobre el sur del país, que está generando "vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h", provenientes del suroeste.

Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

localidades bajo alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: (todo el departamento).

San José: Ciudad del Plata y Libertad.

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