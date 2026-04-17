Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que se extiende hasta mediodía

Según detalló el organismo, el fenómeno presenta una probabilidad de ocurrencia de entre 50% y 75%. La advertencia responde a la profundización de una depresión atmosférica sobre el sur del país, que está generando "vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con rachas que pueden alcanzar entre 60 y 80 km/h", provenientes del suroeste.