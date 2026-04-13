Oddone viaja este lunes a Estados Unidos para reuniones del FMI y el Banco Mundial

El ministro explicó que la agenda incluirá reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que tienen un rol relevante en el financiamiento de países como Uruguay. “Tenemos una agenda muy intensa con organismos internacionales que son los financiadores en parte de la deuda uruguaya”, indicó.

Asimismo, adelantó que se llevarán a cabo presentaciones ante inversores de deuda soberana uruguaya, en las que se expondrán las perspectivas económicas del país, su situación fiscal y las líneas de política económica. Según detalló, están previstas “tres o cuatro presentaciones” dirigidas a estos actores.

Inversores

La agenda también contempla encuentros con empresarios y potenciales inversores interesados en explorar oportunidades en Uruguay, en sectores productivos y de servicios. En ese sentido, el viaje será para fortalecer los vínculos financieros y promover la atracción de inversiones.

Sobre los objetivos centrales de la misión, Oddone sostuvo que el foco estará en posicionar a Uruguay frente a un escenario internacional desafiante. “Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, cuáles son los desafíos que tiene, cuáles son las fortalezas y cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados”, afirmó.

Finalmente, remarcó que uno de los propósitos es mitigar el impacto de la coyuntura global en la economía local. “La idea es evitar que el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay”, concluyó.