Oddone viaja este lunes a Estados Unidos para reuniones del FMI y el Banco Mundial

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, viajará este lunes a Washington D.C. para participar de las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), una de las principales instancias de coordinación económica internacional, que reúne a autoridades, organismos multilaterales, inversores y representantes del sector privado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La misión oficial se desarrollará en un contexto internacional con fuertes tensiones geopolíticas, especialmente el conflicto en Medio Oriente, que ha generado volatilidad en los mercados y presiones sobre variables clave como el precio del petróleo. En ese sentido, Uruguay ha registrado impactos recientes, entre ellos un aumento cercano al 7% en los combustibles, asociado al encarecimiento de los precios internacionales de la energía.
Reuniones anuales
Antes de su partida, Oddone destacó en rueda de prensa la relevancia de la agenda que mantendrá en la capital estadounidense. “Viajo mañana efectivamente a Washington para las reuniones anuales de los organismos internacionales”, señaló, en referencia a una serie de encuentros bilaterales y multilaterales.
El ministro explicó que la agenda incluirá reuniones con autoridades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos que tienen un rol relevante en el financiamiento de países como Uruguay. “Tenemos una agenda muy intensa con organismos internacionales que son los financiadores en parte de la deuda uruguaya”, indicó.
Asimismo, adelantó que se llevarán a cabo presentaciones ante inversores de deuda soberana uruguaya, en las que se expondrán las perspectivas económicas del país, su situación fiscal y las líneas de política económica. Según detalló, están previstas “tres o cuatro presentaciones” dirigidas a estos actores.
Inversores
La agenda también contempla encuentros con empresarios y potenciales inversores interesados en explorar oportunidades en Uruguay, en sectores productivos y de servicios. En ese sentido, el viaje será para fortalecer los vínculos financieros y promover la atracción de inversiones.
Sobre los objetivos centrales de la misión, Oddone sostuvo que el foco estará en posicionar a Uruguay frente a un escenario internacional desafiante. “Vamos a ir a presentar dónde está Uruguay, cuáles son los desafíos que tiene, cuáles son las fortalezas y cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo para estar mejor preparados”, afirmó.
Finalmente, remarcó que uno de los propósitos es mitigar el impacto de la coyuntura global en la economía local. “La idea es evitar que el efecto de este fenómeno internacional sea más intenso sobre Uruguay”, concluyó.