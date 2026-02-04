El gol de Orsi y su agradecimiento a China por apoyar al deporte uruguayo

En el marco de su visita oficial a China, el presidente de la República, Yamandú Orsi recorrió este miércoles 4, el Complejo Deportivo n° 15 de Beijing, donde fue recibido por el embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong, autoridades deportivas del complejo y decenas de niños.
Orsi visitó complejo deportivo en Beijing
El mandatario recorrió las instalaciones, agradeció el recibimiento de decenas de niños y jóvenes deportistas. Sobre el final del recorrido, el presidente agradeció la hospitalidad y destacó que China ha hecho mucho por el deporte uruguayo. En ese sentido, Orsi recordó que, cuando era intendente de Canelones, recibió una donación destinada a los equipos de gimnasia artística.
“Uruguay puede aportar mucho en el entrenamiento del fútbol. Queremos ser socios y ayudar en el desarrollo de este deporte que tiene tantos adeptos”, subrayó el presidente.
Orsi estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y le obsequió a las autoridades del complejo una pelota de fútbol antigua, al tiempo que recibió un cuadro de regalo.
El gol del presidente en China
Las autoridades del centro deportivo mostraron a la delegación las instalaciones, donde se exhiben varias fotografías de la selección uruguaya sub 20 campeona del mundo, que jugó un partido en China en 2023.
En el campo, rodeado de dos equipos juveniles de fútbol, lo invitaron a dar el puntapié inicial, y a tirar un penal.
También confraternizó con un equipo de fútbol femenino con el que se sacó varias fotos. Posteriormente, le entregaron una camiseta con su nombre, firmada por todos los jóvenes deportistas.
AUF firmó acuerdos
En la jornada, la AUF firmó una carta intención con el Gobierno Popular del Condado de Dingnan, de la ciudad de Ganzhou, sobre cooperación para el establecimiento de un Centro Internacional de Entrenamiento de Fútbol Juvenil China-Uruguay.
Asimismo, la asociación suscribió un acuerdo con una empresa de infraestructura deportiva.