El gol de Orsi y su agradecimiento a China por apoyar al deporte uruguayo

Orsi estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y le obsequió a las autoridades del complejo una pelota de fútbol antigua, al tiempo que recibió un cuadro de regalo.

El gol del presidente en China

Las autoridades del centro deportivo mostraron a la delegación las instalaciones, donde se exhiben varias fotografías de la selección uruguaya sub 20 campeona del mundo, que jugó un partido en China en 2023.

En el campo, rodeado de dos equipos juveniles de fútbol, lo invitaron a dar el puntapié inicial, y a tirar un penal.

Gol de Orsi, que interactuó hoy con jóvenes futbolistas en Beijing pic.twitter.com/gXKVAAakr0 — leo sarro press (@leosarro) February 4, 2026

También confraternizó con un equipo de fútbol femenino con el que se sacó varias fotos. Posteriormente, le entregaron una camiseta con su nombre, firmada por todos los jóvenes deportistas.

AUF firmó acuerdos

En la jornada, la AUF firmó una carta intención con el Gobierno Popular del Condado de Dingnan, de la ciudad de Ganzhou, sobre cooperación para el establecimiento de un Centro Internacional de Entrenamiento de Fútbol Juvenil China-Uruguay.

Asimismo, la asociación suscribió un acuerdo con una empresa de infraestructura deportiva.