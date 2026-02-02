Yamandú Orsi será recibido este martes por el presidente de China, Xi Jinping

Posteriormente, el mandatario visitará el Mausoleo de Mao, para luego sostener reuniones de alto nivel con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional Popular china.

Relaciones bilaterales entre Uruguay y China

Uruguay y China establecieron relaciones diplomáticas formales en 1988, dando inicio a una cooperación bilateral sostenida.

Durante el primer año de gobierno del presidente Yamandú Orsi, el vínculo con la nación asiática estuvo marcado por hitos, como el encuentro del mandatario con el vice primer ministro chino, Ding Xuexiang, en la residencia de Suárez y la reunión mantenida en el Palacio Estévez con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Han Jun.

En este período, Uruguay también suscribió acuerdos de cooperación en innovación, ciencia y tecnología, a partir de la visita de una delegación integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica.

Asimismo, el país participó, en mayo de 2025, en el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, realizado en Beijing, donde se destacó la importancia del relacionamiento entre América Latina, el Caribe y China.

Principal socio comercial

Esta misión oficial a China representa una apuesta estratégica del Uruguay para fortalecer su inserción internacional, generar nuevas oportunidades de comercio e inversión, profundizar la cooperación en áreas clave como ciencia y tecnología, y consolidar un vínculo bilateral que contribuya al crecimiento y el desarrollo del país.

“Se trata de seguir desarrollando esa cooperación tan intensa que tenemos con las autoridades chinas en sectores fundamentales como lo comercial, lo económico, lo infraestructural, lo ambiental, lo educativo, en fin, áreas no faltan”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en declaraciones recogidas por la televisión estatal china CGTN.

En ese mismo sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrié, recordó que la nación asiática es el principal socio comercial de nuestro país desde hace más de 14 años.

“Uruguay ha visto un crecimiento en el comercio desde el año 2024 al 2025 de más de 10%, tanto en importaciones como exportaciones y tránsito. Entonces, lo que vemos es una relación muy buena, y es nuestro principal socio comercial, China, en materia de bienes”, añadió, en diálogo con la citada televisora.

Entre 2016 y 2025 las ventas a China pasaron de 1.800 a 3.500 millones de dólares.