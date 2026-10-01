El INR suma 91 operadores penitenciarios y prevé la incorporación de otros 500 desde enero

“Ustedes se incorporan a una tarea importante para el país. La custodia y el orden son responsabilidades centrales, pero también lo es trabajar para que, al recuperar la libertad, las personas puedan regresar a su comunidad con más herramientas y nuevas oportunidades”, señaló Valverde, quien instó a los nuevos agentes a ejercer la función con firmeza, criterio y trato digno.

Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, detalló que el ingreso gradual de las próximas tandas (que incluirán grupos de 239 y 200 operadores) permitirá reforzar los equipos en el interior del país y acompañar la apertura de nuevas unidades en el área metropolitana. Juanche subrayó que la profesionalización es un "requisito insoslayable de la política de ejecución penal" y destacó los avances hacia la creación de un nuevo servicio descentralizado: el Instituto Nacional de Reinserción.