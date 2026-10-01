El INR suma 91 operadores penitenciarios y prevé la incorporación de otros 500 desde enero

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) entregó certificados de formación a 91 nuevos operadores penitenciarios que se integran formalmente al sistema tras culminar seis meses de capacitación en el Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen). Durante el acto de egreso, las autoridades confirmaron además que a partir de enero comenzará el proceso de ingreso en tandas de 500 nuevos funcionarios creados por la Ley de Presupuesto Nacional.
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La ceremonia tuvo lugar en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre y contó con la oratoria de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y de la directora del INR, Ana Juanche.
Un rol clave en la seguridad
Valverde enfatizó que el Servicio Penitenciario es un componente central de la política pública de seguridad. En ese sentido, recordó que el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 busca consolidar una política de Estado con perspectiva de largo plazo, orientada por los lineamientos del Libro Blanco de Reforma Penitenciaria y basada en el pleno respeto de los derechos humanos.
“Ustedes se incorporan a una tarea importante para el país. La custodia y el orden son responsabilidades centrales, pero también lo es trabajar para que, al recuperar la libertad, las personas puedan regresar a su comunidad con más herramientas y nuevas oportunidades”, señaló Valverde, quien instó a los nuevos agentes a ejercer la función con firmeza, criterio y trato digno.
Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, detalló que el ingreso gradual de las próximas tandas (que incluirán grupos de 239 y 200 operadores) permitirá reforzar los equipos en el interior del país y acompañar la apertura de nuevas unidades en el área metropolitana. Juanche subrayó que la profesionalización es un "requisito insoslayable de la política de ejecución penal" y destacó los avances hacia la creación de un nuevo servicio descentralizado: el Instituto Nacional de Reinserción.