El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el portal meteorológico regional MetSul actualizaron la proyección del tiempo para el inicio de octubre de 2026 en Uruguay, señalando la consolidación de un patrón primaveral caracterizado por la marcada amplitud térmica y el pasaje periódico de frentes inestables.
Inumet y MetSul prevén días frescos, nieblas matinales y precipitaciones aisladas
Un frente frío afectará principalmente el norte y este del país hacia el fin de semana, incrementando la probabilidad de tormentas puntuales y vientos fuertes en la costa.