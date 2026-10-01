Inumet y MetSul prevén días frescos, nieblas matinales y precipitaciones aisladas

Temperaturas mínimas: Oscilarán entre los 3 °C y 8 °C, con los registros más bajos concentrados en los departamentos del centro, sur y este, donde no se descarta la ocurrencia de heladas agrometeorológicas.

Temperaturas máximas: Se ubicarán en el rango de los 16 °C a 23 °C, alcanzando las marcas más elevadas en el litoral oeste y la frontera norte.