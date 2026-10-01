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Sociedad MetSul | precipitaciones | tiempo

Inumet y MetSul prevén días frescos, nieblas matinales y precipitaciones aisladas

Un frente frío afectará principalmente el norte y este del país hacia el fin de semana, incrementando la probabilidad de tormentas puntuales y vientos fuertes en la costa.

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

Frío en Uruguay según Inumet y Metsul

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el portal meteorológico regional MetSul actualizaron la proyección del tiempo para el inicio de octubre de 2026 en Uruguay, señalando la consolidación de un patrón primaveral caracterizado por la marcada amplitud térmica y el pasaje periódico de frentes inestables.

El escenario meteorológico para los próximos días estará condicionado por la interacción entre masas de aire frío remanentes del sur y el avance de corrientes más cálidas desde el sector norte, lo que mantendrá cielos de algo nubosos a nubosos en gran parte del territorio nacional.

Proyección de temperaturas y condiciones de visibilidad

De acuerdo con los datos compilados por los organismos técnicos, el comportamiento de las variables atmosféricas registrará los siguientes valores:

  • Temperaturas mínimas: Oscilarán entre los 3 °C y 8 °C, con los registros más bajos concentrados en los departamentos del centro, sur y este, donde no se descarta la ocurrencia de heladas agrometeorológicas.

  • Temperaturas máximas: Se ubicarán en el rango de los 16 °C a 23 °C, alcanzando las marcas más elevadas en el litoral oeste y la frontera norte.

  • Nieblas y neblinas: Se mantiene la advertencia por reducción de visibilidad en las primeras horas de la mañana sobre rutas y zonas bajas, asociada a la alta humedad relativa y la escasez de viento en las madrugadas.

Evolución del tiempo e inestabilidad costera

Hacia el fin de semana, el ingreso de un frente frío provocará un aumento progresivo de la cobertura nubosa, generando lluvias aisladas y tormentas puntuales, principalmente en la zona norte y la cuenca del este.

Por su parte, la franja costera del Río de la Plata y el Atlántico experimentará un incremento en la intensidad del viento con rachas moderadas a fuertes, producto del contraste de presiones que acompaña el pasaje del sistema frontal.

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