El intrépido doctor Salle

Se aproxima la hora feliz y el doctor se ofrece para tocar la campana. No parece tener pretensión anticipatoria ni nos adelanta un resultado previsible, pero nos deja puesto un signo de interrogación.

¿Qué no hará Salle para llamar la atención y subirse al podio del ganador con el presuntuoso mérito de haber puesto la llave en la cerradura? Si la advertencia fuera cierta y no fuera pura jactancia, el 25 de noviembre podremos saber si el fantástico Dr. Salle le dio la llave a Yamandú Orsi o a Álvaro Delgado. Después de conocer los resultados no habrá cómo decir que se le interpretó mal, que se descontextualizó su pretensión muy explícita o que no dijo lo que dijo. Semejante confesión surgida de la inteligencia, de la inequívoca voluntad y de la nada sutil lengua del prestigioso abogado y exitoso político no deja lugar a mala interpretación.