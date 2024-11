El método Lafluf: jerarcas del Gobierno "preparan lluvia de papel picado"

Una fuente de Caras y Caretas confió que las máquinas trituradoras de papel han empezado a “engullir” algunos documentos que dan cuenta de balances financieros que no cierran, sobre gastos o gastos injustificados, pagos de haberes extrapresupuestales y proyectos adjudicados o por adjudicar. El desfile de carnaval del próximo 2025 seguramente reciba una “alfombra de papel picado”, si dichos papeles llegan a enero.

Lo de Lafluf se sabe porque una exjerarca de gobierno lo denunció, pero podía no haberlo hecho y sobre esa base es posible realizar la hipótesis de que hay documentación que se está destruyendo y no se sabe. Algunos indicios permiten pensar en la destrucción de documentos físicos, pero también de papeleras de reciclaje hasta el tope. Por ejemplo, a mediados de este año denunciamos la extraña presencia de biblioratos que fueron trasladados de una oficina del INAU a la casa de un funcionario para su posterior destrucción.

Hay pedidos de auditorías, algunas de ellas nunca llevadas adelante, o al menos con resultados que nunca fueron de público conocimiento, en la Fundación Fernández Enciso del Hospital Militar, en la Armada, en la Fuerza Aérea, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, en algunas dependencias del Ministerio de Educación y Cultura, en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Desarrollo Social y sus vínculos con el clúster empresarial Uruguay Adelante, en la Secretaría de Deportes, en varias intendencias del interior del país, sobre todo las que adjudicaron directamente licitaciones a la Fundación A Ganar, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Industria y Energía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Presidencia de la República, por nombrar algunas reparticiones.

Algunas malas gestiones pasaron desapercibidas para el ciudadano común y quizás no se pueda hablar de balances financieros que no cierren o gastos víctimas de la desidia, pero sí, en algunos casos, fue de poco apego.

Las reparticiones que fueron motivo de agenda pública y sus jerarcas renunciaron o fueron removidos, volvieron a caer en un manto de olvido, como si la no presencia del involucrado fuera el fin de los asuntos denunciados. No parece casual que fue el periodo de gobierno donde se cumplió muy por debajo de administraciones anteriores con los pedidos de informes al Parlamento y con los pedidos de acceso a la información pública.

Rascando se encuentra

La estrategia del Gobierno para la campaña electoral consistió en "ver en televisión 1.728 veces la promoción de la aplicación que se llama ‘UyMap’ y que va a estar promocionada bajo el concepto de ‘campaña de bien público’, o sea, gratuita, cedida por los canales”. UyMap es una aplicación de teléfonos celulares para que uno pueda ver en el mapa las obras y servicios que se hicieron durante esta gestión.

El presidente Luis Lacalle y el candidato Álvaro Delgado hicieron gala del uso de la aplicación; en su cuenta de X, Delgado expresaba: "No solo es importante hacer, también es clave que los uruguayos sepamos qué se hace con nuestros recursos. En la nueva app #UyMap, que desarrolló Presidencia, se puede encontrar toda la información sobre las obras de infraestructura y nuevos servicios. ¡Una gran herramienta!".

¿Quién hizo la aplicación y cuánto salió? Este es un dato que en varios departamentos técnicos del MTOP no termina de quedar claro, porque, si se ajusta a la ley, debió realizarse con software libre (ley 19.179 del 2013) y por el decreto 44-2015. Genera dudas cómo se llega a esta aplicación ya que, según nuestras fuentes, para la producción de la aplicación, habiendo una dependencia de Presidencia que coordina la producción, uso y gestión de Información Geográfica (IG) en todo el Estado, no haya participado ya que la misma tiene un geoportal muy completo, con un visualizador que no se lo utilizó.

Desidia, según los denunciantes, ha existido (y existe), o una intención de desatender o directamente desmantelar la IDEUY, política de Estado que tiene una historia que ni siquiera arranca en las administraciones del FA (cierto es que en éstas se desarrolla y consolida). IDEUY existe por la ley 19.149 del 2013, pero en este período su comisión directiva no se reunió nunca (ni siquiera se conformó) y nunca fue convocado ni se reunió su Consejo Nacional Honorario de Información Geográfica. La IDEUY siguió funcionando con los pocos funcionarios que fueron quedando (varios se fueron por falta de motivación) y que, con gran dedicación, han hecho y hacen lo imposible por que la iniciativa no desaparezca completamente.

Errores y horrores

En la aplicación se encuentran varios errores de obras no realizadas o en obras pero que figuran como terminadas, por ejemplo, la foto de un mismo puente en dos lugares distintos y otras que detallamos.

El MTOP integra la IDEUY y ha sido protagonista en la misma; es responsable de la creación y mantenimiento de una de las capas de IG denominadas capas base, que corresponde a la red vial del país (tanto de jurisdicción nacional —rutas nacionales— como de jurisdicción departamental —caminos rurales—).

La capa que utiliza UyMap no es esta capa y no hay razón para que así sea, pero los denunciantes sospechan que se haya cobrado por esta capa también. La capa que se utiliza tiene pésimas condiciones. Por ejemplo, se muestra un puente sobre un arroyo que no es. Las capas que se pretende mostrar tampoco las produjo el MTOP a través de sus oficinas con competencia para ello, y también presentan problemas graves de calidad, como por ejemplo rutas duplicadas; puentes que se pretende hacer pero que ni siquiera se iniciaron las tareas preliminares; aparecen rutas como intervenidas cuando en realidad son las que dejan de ser mantenidas; fotos ilustrativas que no se corresponden con la obra indicada; se ubican obras donde no se ve absolutamente nada; se muestran puentes que en verdad son alcantarillas; se muestran rutas donde no las hay; errores graves de georreferenciación; se presentan estacionamientos cuando son simples ensanches sin ningún servicio. Una de las más destacadas es la imagen de un mismo puente en dos lugares distintos.

La nueva Administración y los funcionarios que puedan ejercer su trabajo acorde a la normativa vigente tienen una interesante tarea por delante.