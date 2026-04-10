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Política MGAP | productores |

Agua para la Granja

El MGAP apoyará a 1.500 productores granjeros para que mejoren sus sistemas de riego

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una convocatoria a proyectos de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera.

MGAP lanzó un programa para ayudar productores granjeros.

MGAP lanzó un programa para ayudar productores granjeros.
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Por Redacción Caras y Caretas

Unos 1.500 productores granjeros recibirán apoyo financiero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a partir del lanzamiento de una convocatoria para proyectos de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera. Se apoyarán iniciativas de productores que necesiten acceso a fuentes de agua, equipos de riego o implementar innovaciones en su infraestructura.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, señaló que el cambio climático cada día está más presente en la producción agropecuaria, por lo que se deben generar condiciones y subsidios dirigidos, principalmente, a productores granjeros de menor escala.

Por esta razón, la cartera lanzó una convocatoria orientada a mejorar el acceso al agua y desarrollar sistemas de riego, en el marco del programa Agua para la Granja.

MGAP

Detalles de la convocatoria del MGAP para productores granjeros

Por su parte, la directora general de la Granja, Laura González, informó que la iniciativa se diseñó a partir de un proceso de consulta con productores granjeros que tuvo lugar en noviembre de 2025.

Es la respuesta a una inquietud de productores que lleva más de 10 años”, remarcó la jerarca.

González detalló que a través de esta iniciativa se brindará apoyo financiero a un universo de 1.500 productores granjeros de todo el país. La inversión ronda los 40 millones de pesos, financiados por el Fondo de Fomento de la Granja.

Agregó que la duración del beneficio es de 2026 a 2029, y que podrán acceder por tres niveles de apoyo de acuerdo al tamaño de la unidad productiva y las necesidades del productor.

Tres etapas del programa Agua para la Granja

* En un primer nivel, se dará apoyo a aquellos productores que no cuentan con la fuente de agua para producir.

** El segundo nivel es para aquellos que, contando con la fuente de agua, necesiten acceder a equipos de riego y distribución.

*** Finalmente, el tercer nivel está dirigido a quienes necesiten realizar innovaciones en sus sistemas de riego.

El período de inscripción finaliza el 31 de julio.

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