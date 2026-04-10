El MGAP apoyará a 1.500 productores granjeros para que mejoren sus sistemas de riego

MGAP

Detalles de la convocatoria del MGAP para productores granjeros

Por su parte, la directora general de la Granja, Laura González, informó que la iniciativa se diseñó a partir de un proceso de consulta con productores granjeros que tuvo lugar en noviembre de 2025.

“Es la respuesta a una inquietud de productores que lleva más de 10 años”, remarcó la jerarca.

González detalló que a través de esta iniciativa se brindará apoyo financiero a un universo de 1.500 productores granjeros de todo el país. La inversión ronda los 40 millones de pesos, financiados por el Fondo de Fomento de la Granja.

Agregó que la duración del beneficio es de 2026 a 2029, y que podrán acceder por tres niveles de apoyo de acuerdo al tamaño de la unidad productiva y las necesidades del productor.

Tres etapas del programa Agua para la Granja

* En un primer nivel, se dará apoyo a aquellos productores que no cuentan con la fuente de agua para producir.

** El segundo nivel es para aquellos que, contando con la fuente de agua, necesiten acceder a equipos de riego y distribución.

*** Finalmente, el tercer nivel está dirigido a quienes necesiten realizar innovaciones en sus sistemas de riego.

El período de inscripción finaliza el 31 de julio.