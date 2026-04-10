Unos 1.500 productores granjeros recibirán apoyo financiero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a partir del lanzamiento de una convocatoria para proyectos de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera. Se apoyarán iniciativas de productores que necesiten acceso a fuentes de agua, equipos de riego o implementar innovaciones en su infraestructura.
Agua para la Granja
El MGAP apoyará a 1.500 productores granjeros para que mejoren sus sistemas de riego
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) lanzó una convocatoria a proyectos de acceso al agua y mejoras del riego para la producción granjera.