MGAP: "El suelo es un patrimonio y el riego es nuestra herramienta contra la sequía"

“Esa convocatoria para productores tiene un importante componente de subsidio”, subrayó. Garibotto explicó que lo que se procura es “ayudar para, por ejemplo, realización de fuentes de agua, que puede ser tajamares, aunque sobre todo hacemos énfasis en pozos de agua. Y lo hacemos en acuerdo con Dinagua (Dirección Nacional de Aguas), que facilita los trámites a esos efectos”. “Pero no sólo la cosecha del agua, llamémosle así, sino también la distribución de esa agua, la propia subdivisión del establecimiento para hacer un mejor uso de recursos forrajeros asociado al agua a través de bebederos e inclusive del propio diseño, la asistencia técnica en el diseño de esas mejoras de agua”.

Indicó que se trata de una acción que no obedece a la situación, a la coyuntura, sino que va más allá.

Falta de agua

Sobre la falta de lluvias, indicó que “desde principios de año nos estamos reuniendo regularmente un grupo ad hoc creado para ir monitoreando, abordando esa situación. Son diferentes oficinas del Ministerio de Ganadería, pero también participa el Inumet, que es la autoridad nacional en materia de pronósticos y de perspectivas climáticas, entre otras agencias”.

“En base a esa información, a esos parámetros, se fueron tomando las medidas que fueron oportunamente difundidas en los respectivos comunicados de apoyo a los productores en cuanto a señalar cuáles eran las zonas”, agregó. En consecuencia, se adoptaron diferentes medidas tanto a principios de enero como a mitad de febrero. En un principio comprendieron a ocho departamentos y posteriormente se amplió a 12 en total.

Ley de Riego

Por otra parte, hizo referencia a posibles cambios en la Ley de Riego. En este sentido, indicó que desde el año pasado funciona en la órbita de la Presidencia la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos del Riego, que “está trabajando a dos niveles, el político y el técnico”. La comisión se integra por los titulares de los cuatro ministerios que están involucrados, así como técnicos de esas diferentes carteras, “en el desarrollo de un plan, una estrategia de riego, que involucra una mirada general, completa, de las diferentes dimensiones que es necesario abordar para avanzar en esa propuesta de riego”.

Por estos días, antes de fin de mes, “esa comisión va a estar liberando un primer documento al presidente, una hoja de ruta y de todo lo que se ha avanzado, y algunos planes pilotos; pilotos pero de cierta envergadura, que se van a estar lanzando”.

Hizo alusión al Plan de Aguas, que si bien no depende del MGAP, es una cuestión de preocupación. “En grandes titulares se puede decir, más allá de los cometidos específicos de cada una de las oficinas o de las direcciones de los distintos ministerios u organismos involucrados, en lo que venimos trabajando muy fuertemente es en una articulación, no de palabras, sino de hecho y de trabajo conjunto entre las distintas oficinas, para abordar problemas que por su propia naturaleza son complejos y con el convencimiento, además, de que la forma de trabajo es esa, justamente hacerlo en conjunto”, concluyó.