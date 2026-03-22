MGAP: "El suelo es un patrimonio y el riego es nuestra herramienta contra la sequía"

En entrevista con Caras y Caretas, Gustavo Garibotto, director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), analizó las líneas de acción de la cartera respecto al uso del agua para riego, la prevención de la erosión del suelo y la respuesta al déficit hídrico, destacando además la importancia de la coordinación interinstitucional.
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El jerarca señaló que el cometido principal de su dirección es proteger el suelo como un patrimonio esencial, asumiendo la responsabilidad directa sobre los planes de riego y el uso sostenible de los recursos naturales.
Sobre el déficit hídrico que padece una gran parte del país al sur del Río Negro, explicó que la Dirección ha venido trabajando “desde el año pasado, en una convocatoria que se lanzó sobre diciembre para soluciones de agua para la producción, orientada a productores de hasta 100 hectáreas, con un componente importante de subsidio. Lo que busca es, a los productores más pequeños, pequeños y microproductores, asistirlos de manera que estén mejor pertrechados para una futura situación de déficit hídrico, de sequía”. La idea, agregó, “es que frente a una nueva sequía, como la que se está pasando en estos días, que afortunadamente todo parece indicar que nos comienza a dejar y empieza a regularizarse el régimen hídrico, que puedan estar mejor, con más herramientas para no quedar tan expuestos. Entonces, en ese sentido, esa convocatoria, que está todavía abierta, tiene como eje la zona que está peor en el centro y sureste del país, porque es una zona que desde hace muchos años tenemos la información de que está con regímenes pluviométricos por debajo de los promedios históricos”.
“Esa convocatoria para productores tiene un importante componente de subsidio”, subrayó. Garibotto explicó que lo que se procura es “ayudar para, por ejemplo, realización de fuentes de agua, que puede ser tajamares, aunque sobre todo hacemos énfasis en pozos de agua. Y lo hacemos en acuerdo con Dinagua (Dirección Nacional de Aguas), que facilita los trámites a esos efectos”. “Pero no sólo la cosecha del agua, llamémosle así, sino también la distribución de esa agua, la propia subdivisión del establecimiento para hacer un mejor uso de recursos forrajeros asociado al agua a través de bebederos e inclusive del propio diseño, la asistencia técnica en el diseño de esas mejoras de agua”.
Indicó que se trata de una acción que no obedece a la situación, a la coyuntura, sino que va más allá.
Falta de agua
Sobre la falta de lluvias, indicó que “desde principios de año nos estamos reuniendo regularmente un grupo ad hoc creado para ir monitoreando, abordando esa situación. Son diferentes oficinas del Ministerio de Ganadería, pero también participa el Inumet, que es la autoridad nacional en materia de pronósticos y de perspectivas climáticas, entre otras agencias”.
“En base a esa información, a esos parámetros, se fueron tomando las medidas que fueron oportunamente difundidas en los respectivos comunicados de apoyo a los productores en cuanto a señalar cuáles eran las zonas”, agregó. En consecuencia, se adoptaron diferentes medidas tanto a principios de enero como a mitad de febrero. En un principio comprendieron a ocho departamentos y posteriormente se amplió a 12 en total.
Ley de Riego
Por otra parte, hizo referencia a posibles cambios en la Ley de Riego. En este sentido, indicó que desde el año pasado funciona en la órbita de la Presidencia la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos del Riego, que “está trabajando a dos niveles, el político y el técnico”. La comisión se integra por los titulares de los cuatro ministerios que están involucrados, así como técnicos de esas diferentes carteras, “en el desarrollo de un plan, una estrategia de riego, que involucra una mirada general, completa, de las diferentes dimensiones que es necesario abordar para avanzar en esa propuesta de riego”.
Por estos días, antes de fin de mes, “esa comisión va a estar liberando un primer documento al presidente, una hoja de ruta y de todo lo que se ha avanzado, y algunos planes pilotos; pilotos pero de cierta envergadura, que se van a estar lanzando”.
Hizo alusión al Plan de Aguas, que si bien no depende del MGAP, es una cuestión de preocupación. “En grandes titulares se puede decir, más allá de los cometidos específicos de cada una de las oficinas o de las direcciones de los distintos ministerios u organismos involucrados, en lo que venimos trabajando muy fuertemente es en una articulación, no de palabras, sino de hecho y de trabajo conjunto entre las distintas oficinas, para abordar problemas que por su propia naturaleza son complejos y con el convencimiento, además, de que la forma de trabajo es esa, justamente hacerlo en conjunto”, concluyó.