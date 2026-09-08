El Ministerio de Vivienda regularizará 895 hogares en los barrios Nuevo Amanecer y Los Reyes

Una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), encabezada por la ministra Tamara Paseyro, presentó a los vecinos de los barrios Nuevo Amanecer y Los Reyes el proyecto integral de regularización y las obras de infraestructura que transformarán la zona. La intervención beneficiará a 895 hogares y busca consolidar la integración comunitaria con los mismos servicios e infraestructuras del resto de la ciudad.
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En la asamblea realizada el sábado 5 de septiembre participaron también el director nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Pablo Cresci, y el coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Martín Delgado, junto a los equipos técnicos y sociales.
Relocalizaciones inmediatas e inicio de mudanzas
Como primera etapa del proceso, durante este mes de septiembre comenzará el traslado de las primeras 140 familias hacia el sector de Los Corderos, donde se ubican las nuevas soluciones habitacionales. Este movimiento permitirá liberar espacios críticos para el desarrollo posterior de las obras urbanísticas en el territorio.
Cronograma de obras e infraestructura previstos
El proyecto abarca la instalación de redes de saneamiento, agua potable, alumbrado público, redes eléctricas, vialidad con calles y veredas, así como la creación de espacios públicos y equipamiento comunitario. Asimismo, las familias que permanezcan en el sitio recibirán canastas de materiales para conexiones y mejoras de vivienda.
Las obras principales se ejecutarán conforme al siguiente calendario:
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Marzo de 2027: Inicio de los trabajos de canalización del arroyo local desde San Martín y Matilde Pacheco hacia Nuevo Amanecer, transformando el cauce de agua en un parque y espacio público circundante.
Resto de 2027: Continuación de las obras de infraestructura general en el sector Nuevo Amanecer.
Primer semestre de 2028: Extensión de las intervenciones urbanas e infraestructura hacia el barrio Los Reyes.
Acompañamiento técnico y comunitario
Todo el proceso contará con la presencia permanente de un equipo técnico y social instalado en el territorio, encargado de acompañar las relocalizaciones, atender consultas de los vecinos, asesorar en la regularización de instalaciones internas y promover la participación activa de la comunidad en cada fase del proyecto.