El Ministerio de Vivienda regularizará 895 hogares en los barrios Nuevo Amanecer y Los Reyes

Cronograma de obras e infraestructura previstos

El proyecto abarca la instalación de redes de saneamiento, agua potable, alumbrado público, redes eléctricas, vialidad con calles y veredas, así como la creación de espacios públicos y equipamiento comunitario. Asimismo, las familias que permanezcan en el sitio recibirán canastas de materiales para conexiones y mejoras de vivienda.

Las obras principales se ejecutarán conforme al siguiente calendario:

Marzo de 2027: Inicio de los trabajos de canalización del arroyo local desde San Martín y Matilde Pacheco hacia Nuevo Amanecer, transformando el cauce de agua en un parque y espacio público circundante.

Resto de 2027: Continuación de las obras de infraestructura general en el sector Nuevo Amanecer.

Primer semestre de 2028: Extensión de las intervenciones urbanas e infraestructura hacia el barrio Los Reyes.

Acompañamiento técnico y comunitario

Todo el proceso contará con la presencia permanente de un equipo técnico y social instalado en el territorio, encargado de acompañar las relocalizaciones, atender consultas de los vecinos, asesorar en la regularización de instalaciones internas y promover la participación activa de la comunidad en cada fase del proyecto.