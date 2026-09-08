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Sociedad

Transporte

Ómnibus de la empresa Cutcsa cambia recorrido y responde a un reclamo histórico

La línea modificará parte de su recorrido para conectar la Terminal del Cerro con el barrio Nuevo Sarandí y facilitar el acceso a centros educativos.

Ómnibus de Cutcsa cambia el recorrido.

Ómnibus de Cutcsa cambia el recorrido.
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La modificación responde a un reclamo histórico de vecinos y vecinas de la zona para conectar de forma directa la Terminal del Cerro con el barrio Nuevo Sarandí, facilitando de esta forma el acceso a centros educativos clave como la Escuela de Tiempo Completo Nº 384 y el Jardín de Infantes Nº 393.

Hasta ahora, la línea L4 realizaba el trayecto directo desde la Terminal del Cerro hacia La Boyada.

Con esta actualización, parte de sus frecuencias extenderán su recorrido circulando por Camino de las Tropas, avenida Luis Batlle Berres y calle D, para luego retomar por Camino de las Tropas a su ruta habitual.

En materia de frecuencias, el servicio mantendrá su ritmo regular: de cada tres salidas que mantengan el destino hacia La Boyada, una extenderá su recorrido hacia Luis Batlle Berres.

Cambio de paradas

Para garantizar la cobertura de este nuevo trazado, se habilitaron seis paradas totalmente nuevas sobre Camino de las Tropas y calle D, además de sumar dos paradas ya existentes sobre la avenida Luis Batlle Berres.

Se recuerda a los pasajeros que la línea L4 mantiene habilitada la venta de viajes zonales, además de las tarifas habituales del Sistema de Transporte Metropolitano.

El costo del boleto zonal es de $27 utilizando la tarjeta STM con dinero electrónico o pospago, y de $34 si el pago se realiza en efectivo.

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