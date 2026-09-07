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Política

debate político

Frente Amplio condena cuestionamientos blancos a Lustemberg y Valverde

Para el Frente Amplio, los cuestionamientos de Lema y Camy constituyen actos de violencia política hacia las mujeres".

Cristina Lustemberg fue cuestionada por Lema.&nbsp;

Cristina Lustemberg fue cuestionada por Lema. 

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio (FA) condena "enérgicamente" los cuestionamientos de legisladores blancos contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde. Sostiene que la "descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituye una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras".

Reunido este lunes, el Secretariado Ejecutivo del FA analizó "el constante e inadmisible deterioro del debate político y la reiteración de agresiones, agravios e insultos dirigidos hacia dos compañeras con responsabilidades de gobierno".

Por esta razón, repudia "de forma contundente la escalada de descalificaciones personales, insultos y actitudes violentas registradas en los últimos días en el ámbito público y parlamentario, dirigidas contra dos mujeres políticas en actitudes que constituyen violencia política".

Condena en particular "los ataques dirigidos por el dirigente y senador nacionalista Martín Lema hacia la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, que constituyen un ataque directo a su honorabilidad y buscan desacreditar su trayectoria y su integridad personal y profesional, y la agresión del senador Camy a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Cr. Gabriela Valverde, expresada a través de una frase de carácter amenazante".

Condena a la descalificación

Sostiene el FA que "la descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituye una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras, a nuestra fuerza política y erosionan la convivencia en la sociedad y nuestra democracia".

Tras expresar su "total respaldo, solidaridad y confianza" en Lustemberg y Valverde, el FA exhorta "a reflexionar sobre estos hechos" y apela "a la responsabilidad de todas las fuerzas y dirigentes políticos a desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento y el fortalecimiento de la democracia".

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