El Frente Amplio (FA) condena "enérgicamente" los cuestionamientos de legisladores blancos contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde. Sostiene que la "descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituye una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras".
debate político
Frente Amplio condena cuestionamientos blancos a Lustemberg y Valverde
Para el Frente Amplio, los cuestionamientos de Lema y Camy constituyen actos de violencia política hacia las mujeres".