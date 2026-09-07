Frente Amplio condena cuestionamientos blancos a Lustemberg y Valverde

Condena en particular "los ataques dirigidos por el dirigente y senador nacionalista Martín Lema hacia la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, que constituyen un ataque directo a su honorabilidad y buscan desacreditar su trayectoria y su integridad personal y profesional, y la agresión del senador Camy a la subsecretaria del Ministerio del Interior, Cr. Gabriela Valverde, expresada a través de una frase de carácter amenazante".

Condena a la descalificación

Sostiene el FA que "la descalificación sistemática como táctica de oposición, especialmente cuando constituyen situaciones de violencia política basada en género, constituye una agresión que busca silenciar y amedrentar a las compañeras, a nuestra fuerza política y erosionan la convivencia en la sociedad y nuestra democracia".

Tras expresar su "total respaldo, solidaridad y confianza" en Lustemberg y Valverde, el FA exhorta "a reflexionar sobre estos hechos" y apela "a la responsabilidad de todas las fuerzas y dirigentes políticos a desterrar el insulto, el agravio y la confrontación violenta como práctica habitual de relacionamiento y el fortalecimiento de la democracia".