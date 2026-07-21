El PITCNT se reúne con el gobierno para intercambiar sobre los anuncios vinculados a la Seguridad Social

Reuniones imprevistas

El trasfondo de la reunión se relaciona a la postura del gobierno ante las recomendaciones emanadas del Diálogo de la Seguridad Social que finalizó hace dos meses. Posteriormente a ese proceso deliberativo que transcurrió durante un año, el gobierno analizó los resultados “con diversos agentes financieros relevantes del mercado de deuda pública uruguaya” según señaló un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP el día de ayer. El Poder Ejecutivo informó que tipo de modificaciones legales va a impulsar y entre ellas, se destaca la propuesta de modificar el portafolio de inversiones de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap), habilitando progresivamente las inversiones en mercados extranjeros.