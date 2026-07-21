Parte del secretariado ejecutivo del PITCNT se encuentra reunido al mediodía del martes con autoridades de gobierno para analizar los cambios a la seguridad social que el Poder Ejecutivo va a impulsar. En el encuentro participan el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el viceministro Martin Vallcorba, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y el subdirector Jorge Polgar según pudo saber Caras y Caretas en base a fuentes sindicales y de gobierno.
Reuniones imprevistas
El PITCNT se reúne con el gobierno para intercambiar sobre los anuncios vinculados a la Seguridad Social
El Poder Ejecutivo prevé habilitar la inversión en el extranjero por parte de las AFAPs, algo que no estaba dentro de los acuerdos del Diálogo Social en el que participó el PITCNT.