Una nación lleva seis meses sin combustible y denuncia un "castigo colectivo"

Uno de los datos más contundentes expuestos por Díaz-Canel es que hace seis meses no arriba a Cuba un solo barco con combustible, salvo una embarcación enviada por Rusia en calidad de ayuda humanitaria. Según explicó, las presiones ejercidas sobre compañías navieras y empresas extranjeras han reducido al mínimo el suministro energético de la isla, paralizando buena parte de la actividad económica y deteriorando servicios esenciales.

El mandatario afirmó que las consecuencias de estas medidas trascienden el ámbito político y recaen directamente sobre la población. La falta de combustible repercute en hospitales, escuelas, transporte público, industrias, agricultura y distribución de alimentos, profundizando las dificultades que enfrentan diariamente millones de cubanos.

Un castigo colectivo contra la población cubana

"Han hecho tanta presión sobre las empresas extranjeras que una parte importante se ha retirado del país. Hoy nuestros procesos económicos, productivos y de servicios tienen un enorme deterioro como parte de este castigo colectivo", expresó.

Díaz-Canel fue más allá al sostener que estas acciones constituyen una violación del derecho internacional. "Están aplicando un castigo colectivo contra la población cubana. Es una expresión de genocidio y de crimen", afirmó, al considerar que los responsables de esta política deberán responder algún día ante instancias internacionales.

El presidente cubano insistió en que la crisis exige respuestas urgentes, pero también responsabilidad para evitar decisiones improvisadas. Defendió que las reformas impulsadas por su Gobierno tienen un componente económico y social, y reiteró que el objetivo es preservar la justicia social en medio de un escenario que describió como el más complejo que ha enfrentado el país en décadas.

Diálogo con EE.UU.

Además, el presidente explicó por qué la isla se mantiene en el canal de diálogo con EE.UU.

"Tenemos que volver a los referentes históricos. La revolución siempre ha defendido encontrar por la vía del diálogo la solución a las diferencias bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Convencido de que siempre vamos a tener diferencias ideológicas, pero también convencido de que es posible encontrar áreas y espacios en los cuales podamos hacer una construcción de cooperación con beneficio para ambos pueblos, que nos ayude a garantizar la paz y la estabilidad de ambas naciones y también de la región latinoamericana", dijo el mandatario.

"Esto es un proceso que hay que asumir con mucha seriedad, con mucha sensibilidad, con mucha responsabilidad, que nos permita avanzar para crear confianza y sobre todo alejarnos de la confrontación", agregó.